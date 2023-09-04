В Тюмени проблемное общежитие в микрорайоне Мыс расселят до 2026 года. Фото: Татьяна Коркина

Жители общежития в микрорайоне Мыс почти четыре года ждут новые квартиры, а сейчас они вынуждены арендовать комнаты на собственные средства. Валентина Скворцова долгое время проживала в доме на улице Жуковского, 28. Три года назад ее общежитие признали аварийным, но люди до сих пор снимают жилье на собственные средства. Раньше съём им оплачивала администрация, но с февраля 2023 года деньги перестали поступать.

Местные жильцы вынуждены выплачивать аренду, которая дорожает каждый год. С собственниками власти хоть как-то выходят на связь и оказывают им поддержку, однако муниципальникам приходиться ждать, снимать квартиру и находиться в подвешенном состоянии.

– Жилой дом на улице Жуковского, 28 признан аварийным и подлежащим сносу. Он подлежит отселению в рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного 14.12. 2021 года, со сроком реализации не более 5 лет. До настоящего времени застройщик с передачей жилых помещений для отселения муниципальных жилых помещений не обращался. Уже заключен контракт на оценку, сейчас идет исполнение контракта. 29 августа 2023 г. состоялись осмотр и фотофиксация жилых помещений в целях подготовки документации (отчётов об оценке), – рассказали редакции в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отмечают, что после приемки работ все собственники будут ознакомлены с результатом оценки. В случае согласия с размером возмещения по итогам будет реализовано подписание соглашения об изъятии объектов недвижимого имущества и выплате возмещения за счет средств инвестора застройщика. Кроме того, в соответствии с договором у застройщика есть еще время на оформление документов, заявили в городской администрации.

Ранее переселенцев должны были расселить из аварийного дома до 2031 года, но сроки сократили.

Напомним, что в конце 2020 года губернатор Тюменской области Александр Моор звонил Руслану Кухаруку из-за жалоб жильцов на состояние дома на улице Жуковского. Тогда администрация Тюмени еще не приступала к разработке проектной документации на проведение капитального ремонта здания. Его стоимость, по оценке властей, может превысить 230 миллионов рублей.