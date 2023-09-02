Просили благословить, флиртовали и уступали место в автобусе: курьезные случаи, связанные с ношением бороды

День бороды: кто носит бороду сегодня? Фото: коллаж из фото

Считается, что красивая ухоженная борода всегда в моде. Во Всемирный день бороды сильная половина тюменцев рассказала, как им пришла идея отращивать бороду, как ухаживать за растительностью на лице, и были ли забавные случаи, связанные с ношением бороды.

Люди видят бороду и не замечают лысину

Сергей Галимов носит бороду пару лет. Его супруга утверждает, что так он выглядит брутальнее. Сергей признается, что бриться надоело, а с возрастом от частого бритья раздражение появилось. Ухаживает за растительностью на лице только триммером: поддерживает длину волос в 2-3 мм. Форму особо не придает: что выросло, то выросло, как говорится. А дочка Сергея называет его бороду шерстью.

Житель Заводоуковского городского округа Эдуард Орлов давно носит «небритость», то есть не бороду, а отросшую щетину.

– И это не просто небритое лицо, а аккуратно и точно оформленная «небритость». Она, в свое время, придавала лицу мужественности и стиля. Короче, шла мне, – считает он. – Лет 7-8 назад носил полноценную бороду, но недолго. За ней, действительно, нужно постоянно ухаживать. Как вы, девушки, ухаживаете за волосами на голове, так и бородачи ухаживают за своими бородами. Лосьоны, масла, маски, постоянное подравнивание в домашних условиях и дважды в месяц визит к барберу на процедуру. Резкое облысение головы толкнуло на ношение бороды. И это, действительно, работает. Люди видят бороду и не замечают лысину, она акцентирует на себе внимание. Но это продлилось недолго, поскольку, на мой взгляд, борода – это слишком проблематично. «Недоборода» – это то, что у меня сейчас. Длина не более 1 см. Уход элементарный: поводил триммером с насадкой в направлении роста и борода почти идеальная, остаётся подправить контур – и вуаля. 10 минут – и всё в домашних условиях. Никаких абсолютно средств по уходу не требуется, а выглядит она, как борода.

Тюменец Андрей Михайлов тоже предпочитает легкую небритость.

– Бороду отращивал редко. В основном, ношу «небритость»: щетину до 1см длиной. Кожа на лице нежная, бритье вызывает сильное раздражение: решил не бриться каждый день, – рассказывает мужчина. – Случаи забавные бывали, конечно. Лет 15 назад отращивал осенью бороду. Она у меня окладистая выходила и кучерявая. В одном из супермаркетов ко мне подошли молодые чеченцы и на своем родном языке со мной поздоровались, стали что-то спрашивать. Я смущенно поздоровался, они не ожидали такого и, извинившись, удалились.

Андрей считает, что ухаживать за бородой – непростое дело. К ней прилипают остатки пищи, крошки и многое другое. Плюс надо бороду подстригать и постоянно расчесывать.

Александра Колмакова тоже не раз принимали за азербайджанца.

– Ношу бороду где-то 8-10 лет. Ношу, потому что без неё кажусь ребёнком. При этом длинную бороду не отпускаю, потому что становлюсь похожим на лешего (длина не более 3 см). Каждый день бороду расчёсываю. Стригу только в барбершопах. Редко триммером подбриваю. Сам не решаюсь полноценно стричь бороду, потому что не раз сбривал лишнее, и пришлось чуть ли не под ноль всё убирать, – говорит Александр. – Забавные факты: я шатен, а борода у меня чёрная, но при этом, если она отрастает более 2 см, то начинает виднеться рыжий цвет местами. Были случаи, когда люди спрашивали про мою национальность. И очень удивлялись, когда я им говорил, что русский «без примесей». Они думали, что я азербайджанец.

Александра Колмакова тоже не раз принимали за азербайджанца. Фото: Александр Колмаков

«С уходом никогда не заморачивался»

Житель областной столицы Дмитрий Селин бороду носит по настроению. Сегодня она есть, а завтра может ее убрать, просто потому, что захотелось. Мужчина уверен: редкое бритье – это забота о коже, поскольку контакт со бритвенным станком минимальный, а значит, кожа меньше травмируется и не грубеет.

– Ношу бороду лет десять, наверное, но не круглогодично. Обычно полгода отращиваю и сбриваю. Потом по новой. Изначально решил отращивать, потому что это очень модно. По мне, ничего сложного нет: было бы желание, – рассказывает житель села Казанского Александр Швецов. – С уходом никогда не заморачивался, никаких масок для бороды не накладывал. Промываю хорошенько обычным шампунем для волос – и все. Интересный факт: несколько последних лет под Новый год крашу бороду химической краской для волос в белый цвет, подражая Деду Морозу. Приходится на два раза красить, чтобы получить нужный оттенок. Мои дети очень рады такому «подарку». После Нового года сбриваю.

Саша носит бороду уже лет 10. Фото: Александр Швецов

Тюменец Эльбрус Мамедов уверен: борода является символом достоинства и уважения.

– Обычно парни начинают носить бороду после выпуска из школы, чтобы показать свою силу и мужественность. Существуют также религиозные причины ношения бороды. Например, у мусульман борода является обязательным атрибутом внешности, так как она упоминается в Коране. В Коране говорится, что пророк Мухаммед предписывал сохранение бороды, а сокращение ее рассматривалось как грех. Это стало одной из основных причин, по которой мусульмане не выбривают бороду. Мужская борода считается символом веры и силой, защищающей семью, – подчеркнул он. –

Сам я очень редко ношу бороду, а если отращиваю, то почти не ухаживаю. Так, утром проснулся, лицо умыл и пошел по делам. Я не любитель серьезного ухода за мужским лицом, хотя это сейчас модно у парней: столько же времени тратят на лицо, как и девушки.

Похож на священнослужителя

Тюменец Виктор Александров бороду носит с 2017-го года и по сей день. Причина – увлекся хоккеем.

– Все хоккеисты бородатые. Примета есть: до плей-офф нельзя бриться, иначе твоя любимая команда не победит, – пояснил он. – Ухаживать за бородой непросто. Необходимо использовать специальные масла для бороды, которые укрепляют волос, делают его толще, укладывают. Правда сейчас редко маслами пользуюсь, «удаленка» расслабляет. Кроме того, необходимо регулярное подравнивание триммером. Ходить в «брадобреечные» мне просто некогда. Детям моя борода очень нравится! Когда сбриваю, просят обратно отрастить. А однажды какие-то маргиналы перепутали меня с батюшкой, стали просить благословить.

Тюменец Виктор Александров бороду носит с 2017-го года и по сей день. Фото: Виктор Александров

Валерий Бычков как-то отращивал бороду семь месяцев. В это время в Тобольске проходили съемки сериала и фильма «Тобол», и тюменец принял в них участие.

Валерий Бычков как-то отращивал бороду семь месяцев для съемок фильма. Фото: Валерий Бычков

– Подстригал сам, в барбершопы принципиально не хожу, – говорит Валерий. – Борода приносит и определенные неудобства. Так, зимой в сильный мороз покрывается инеем. Иногда, когда торопишься, можешь прищемить бороду молнией на куртке, что тоже мало приятно. В автобусе мне, бородатому, уступали место, принимая за старенького дедушку, а женщины пожилого возраста подмигивали и заигрывали. В итоге жена взмолилась, чтобы бороду я сбрил.

Валера говорит, что зимой борода покрывается инеем. Фото: Валерий Бычков

А как вы относитесь к бороде?