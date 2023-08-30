Белый хлеб в кормушках и ядовитый миндаль: почему в тобольском саду массово погибают бельчата

Зоозащитники умоляют не убивать белочек ядовитой едой. Фото: Виктория Гаврик

На территории Тюменской области очень много лесопарковых зон, где водятся различные животные и птицы, не боясь присутствия человека. Больше всего люди любят белочек, которым мастерят кормушки, приносят лакомства и фотографируют на память в разных ракурсах. Однако не все люди понимают, что пушистым милым зверюшкам можно кушать далеко не все, что они принесли с собой в парк.

В тобольском саду Ермака из-за опрометчивости местных жителей массово начали погибать белки. «КП-Тюмень» поговорила со специалистами Тобольского межрайонного центра ветеринарии, которые уже много лет следят за состоянием диких животных и рассказывают людям, как правильно ухаживать за зверятами.

— Как многим известно, в саду Ермака осталось всего две белки. К сожалению, сегодня стали свидетелями смерти одной из них. Предположительно, отравление. Как сообщили нашедшие, не в первый раз наблюдали, как посетители сада кормят белок разной гадостью, - и вот итог, — жалуются тоболяки в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети ВКонтакте.

Жители Тобольска заявляют, что уже несколько раз становились свидетелями, как одна из посетительниц парка кормила белочек миндалем, что категорически запрещено делать. Второй инцидент произошел с другой женщиной, которая накормила зверят жареным арахисом, а потом и печенье пыталась им дать. Иногда причиной смерти бельчат становится халатность и чрезмерное внимание со стороны детей.

Фото: соцсети.

— Таких людей много. Она прыгнула из кормушки и начала трястись. В июле на моих глазах было как белка выбежала на дорогу с грецким орехом, она хотела спрятать свой орешек, но детки ее загоняли, что белка выпрыгнула на дорогу и попала под колеса, некоторые себя ведут еще как дикари, как будто они пришли не в сад Ермака, а в джунгли и это не дети а взрослые люди, которые видимо никогда не видели белок, — отмечает Диана Бакулина.

Помимо вредных продуктов и шумных компаний, диким животным в саду грозит и другая человеческая беспечность – мусор и вандализм. Дети, которые не могут достать до кормушки в силу невысокого роста, начинают на них виснуть и деревянные домики падают им на головы. Также в саду Ермака нередко можно наткнуться на разбитую бутылку или полиэтиленовый пакет, в котором легко запутаться или даже задушиться маленькому животному.

Специалисты Тобольского межрайонного центра ветеринарии пояснили, что в саду Ермака развешаны таблички, на которых указан список продуктов. Именно ими можно кормить диких зверьков, а другими нельзя.

— Белок нельзя кормить миндалем, арахисом и косточками вишни, вместо этого лучше предложить зверькам грецкие орехи, бананы или свежие яблоки. Ни в коем случае нельзя кормить животных фисташками, косточками черешни, абрикоса и персика, сухариками, чипсами и печеньем, хлебом или шоколадом. Эти продукты — яд для белок. Белочки относятся к категории всеядных животных. Их пищеварительная система не усваивает грубую клетчатку. По этой причине грызун не кушает травку. Эти грызуны с огромным удовольствием поедают орешки, грибы, семечки, яйца и даже мясом они не побрезгуют, — пояснили редакции «КП» в медицинском учреждении.

С собой в парк можно взять, рекомендуют в ветеринарном центре, следующие продукты: грецкие орехи, кедровые орехи, фундук в скорлупе, яблоки, морковь, семечки подсолнечника лучше давать не жаренные, а сушеные. Что категорически нельзя белкам? Не рекомендуется давать дикими зверькам арахис, кешью, миндаль, печенье, шоколад, соленую или копченную еду, корма для собак или кошек, а также капусту или картошку. Запрещено кормить бельчат молочными продуктами, а также сахаром.