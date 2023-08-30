«Мечтаю отправиться на Алтай и проехать всю Россию!»: история итальянца, променявшего Альпы на сибирские морозы и борщ

Лука чувствует в Сибири себя, как дома. Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Тобольск – жемчужина Сибири. Про этот небольшой город знают далеко за пределами нашей страны. Белокаменный кремль, богатая природа, удивительная архитектура и масса достопримечательностей. А еще размеренный образ жизни и спокойствие. Именно это и привлекло итальянца Луку Синьорини. Для Тобольска он – настоящая диковинка и человек, который покорил сердца горожан и приезжих гостей. Как он оказался в Тобольске, как ему живется в этом городе, скучает ли он по родному дому? Рассказывает сам итальянец.

– Лука, расскажи, откуда ты родом и как ты оказался в наших краях?

– Я родился в маленьком итальянском городе Альбавилла, неподалеку от границы со Швейцарией. По размеру он намного меньше Тобольска, население всего пять тысяч человек. Там я получил высшее образование геодезиста, но работать по профессии не стал. Пошел трудиться в местные рестораны, кафе, был помощником священнослужителя. В юности занимался музыкой, играл на аккордеоне. Когда получил первое образование, работал в сфере общепита и понял, что хочу пойти за своей мечтой – получить музыкальное образование! Выбрал УрГПУ в Екатеринбурге и приезжал туда на сессии. В стенах учебного заведения встретил свою будущую жену Лилию. Как-то зашел к ней в комнату и увидел на холодильнике магнит с Тобольским кремлем. Я спросил, где такое чудо? Лиля сказала, что это в Тобольске. Так я и загорелся поехать в Тобольск, – начал свой рассказ итальянец.

Лука любимец тоболяков и гостей города

– Мешал ли языковой барьер в общении с людьми, учебе и переезду в Тобольск?

– Сначала мне было тяжело. Я общался в основном только со своими. Потом облегчил себе задачу, общался с людьми на английском. При этом я хорошо знал русский! Но не разговорный. Я изучал русский еще будучи в Италии, но не сразу понял, что не выучу и не освою его, пока не встречусь с носителями языка. В Тобольск я приехал уже с хорошей «разговорной базой», – продолжает Лука.

– Можешь ли ты сказать, что тот магнитик на холодильнике был судьбоносным?

– Да, вполне. А еще мне Лиля показывала открытки с этим городом, и я понял, что влюбился. Можно сказать, благодаря этому и уехали в Тобольск! – подчеркнул итальянский тоболяк.

– Не жалеешь, что кардинально поменял место жительства и свою жизнь?

– Нет, ни разу! Помню, мы приехали в Тобольск, нам провела экскурсию подруга Лили, и я ощутил себя настоящим тоболяком. Мы приняли решение остаться тут жить. Сейчас я очень счастливый человек – у меня любимая жена, маленький сынишка, город, от которого я в восторге! А еще дело, которое я люблю! – рассказывает Лука.

Ему близок климат Тобольска, а еще по душе люди и дело, которым он тут занимается Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

– Сейчас ты радуешь тоболяков на Базарной площади вкусным кофе, а какие планы на будущее?

– Я мечтаю открыть кофейню! Пока это в планах, но я надеюсь, что смогу реализовать задуманное. Вопрос упирается в помещение и в то, что хочется сделать не абы как, а качественно, с душой, проработав детально все моменты. Хочу, чтобы это была не просто кофейня, а место, где бы можно было перекусить вкусной итальянской пастой или отменными круассанами. В идеале хочется совместить русскую и итальянскую кухню! – поведал итальянец.

– Кстати, а что насчет еды? Скучаешь ли ты по настоящей итальянской пище и сильно ли наши блюда отличаются от ваших?

– В большинстве заведений паста, которая преподносится как итальянская, совсем этому не соответствует! А пиццы больше походят на пироги. Кофе тоже в некоторых местах далек от настоящего! В России скорее итальянские блюда как маркетинговый ход. Названия те же, а результат совсем не такой! А я, не скрою, люблю покушать и не скучаю по итальянским деликатесам! К тому же моя жена отлично готовит, причем разные блюда, – делится Лука.

– А можешь ли ты назвать себя гурманом и балуешь ли свою семью блюдами, приготовленными собственноручно?

– Я больше специалист по поеданию еды, чем по готовке! Бывает, что-то могу подсказать жене. Тот же борщ мы готовим с «итальянскими нотками»! А еще меня так поразил укроп! Честное слово! В России добавляют его много куда, было очень непривычно! Я стараюсь его употреблять минимально. Не привык! – смеется итальянец.

– Лука, а чувствуешь ли ты разницу в менталитете? Как тебе наши люди?

– Итальянцы более раскрепощенные, но смотря в каком месте! В одном регионе люди могут быть спокойными, немного зажатыми, закомплексованными. В другом – абсолютно без комплексов, зажимов и тормозов. Они ярко могут проявлять свою любовь, говорить открыто о чувствах, эмоциях. Поэтому я не скажу, что разница прям велика. Да, она есть, но не существенна. Может, мне просто везет на людей в России, в Тобольске в частности. Я открыт к ним, а они – ко мне. Мы ведь даже одинаковы в употреблении алкоголя! У нас в Италии тоже люди пьют, отмечают Новый год и держат пост, – сказал Лука.

– Ты затронул тему праздников. Как отмечают Новый год в Италии? Бывает ли там Масленица?

– Новый год в Италии не самый главный праздник, там больше ценится Рождество. В этот день мы поздравляем друг друга, дарим подарки! А подготовка к нему начинается недели за три. Мы развешиваем гирлянды, наряжаем елки. Некоторые в доме на специальном месте выставляют гипсовые фигурки младенца Христа в яслях, склоненной над ним Марии, овечек и Волхвов, символизирующих вертеп, то есть пещеру или презепе, где родился Иисус. После мессы семьи собираются за столом с горящими свечами, а детям рассказывают о рождении Христа, читают Библию, поют рождественские гимны! А еще у нас есть обязательный атрибут Рождества – панеттоне. Он напоминает кулич, который пекут в России на Пасху, но панеттоне более плотный, не такой воздушный, но при этом вкусный! Скупать его начинают задолго до праздника, а более опытные хозяйки пекут его сами. Масленица тоже есть, но называется она карнавалом. А само слово carnevale означает «прощай, мясо»! Мы его еще трактуем, как прощание со старой жизнью! Происходит череда ярких событий перед постом! – объяснил Синьорини.

Лука хочет открыть в Тобольске кафе, где будет кормить посетителей вкусными и изысканными блюдами Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

– А чего тебе не хватает в Тобольске? Есть ли что-то такое, чему не найти замену у нас?

– Не хватает мне только гор. Когда я жил в Италии, часто бывал в Альпах. Ночевал там с друзьями! У нас была традиция – собираться, преодолевать горы, ночевать там, проводить время на природе. В Тобольске гор нет. Но я их заменяю длительной прогулкой. Люблю много гулять, даже когда на улице сильный мороз. Просто одеваюсь потеплее и выхожу на прогулку, – говорил Лука.

– Если не секрет, какая у тебя заветная мечта?

– Я хочу купить «буханку» – дом на колесах, и объездить на нем всю Россию!, – смеется Лука. – На Алтае побывать, в других удивительных местах! Ночевать в лесу или у озера! Наслаждаться природой, – подытожил разговор Лука Синьорини.

В Тобольске Лука живет с 2021 года, и за это время он стал любимцем многих горожан и гостей города. Экскурсоводы часто водят на Базарную площадь туристов, чтобы они познакомились с настоящим итальянцем и выпили его изысканный кофе. А еще Лука интересный и мудрый собеседник, поэтому к нему приходят и просто так. Поговорить. Расширить свой кругозор и завести такое необычное для тоболяков знакомство.