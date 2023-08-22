Собрать ребенка в школу и не разориться: жительница Тюмени нашла способ сэкономить деньги перед учебным годом

Фото: Мария Ленц.

Август – горячая пора для родителей. К нему готовятся заранее, ведь собрать ребенка в школу – тот еще квест. А когда до нового учебного года остается всего две недели, стресс у родителей нарастает еще больше. Ажиотаж и постоянные очереди в магазинах, погоня за скидками и акциями, ведь хочется сэкономить, но в то же время купить все необходимое для учебы. С непростым испытанием столкнулась жительница Тюмени Елена. В ее семье – один сыночек и младшая лапочка-дочка. Подготовить обоих детей в школу – задачка со звездочкой, которая ощутимо бьет по семейному бюджету.

– Сын у нас перешел в пятый класс. Хорошо, что кое-что из вещей осталось с прошлого года. Сложнее ситуация обстоит с дочкой – она только пойдет в первый класс. Одежду, обувь, канцелярию нужно купить с запасом. Тем более хочется, чтобы дети были красиво одеты и не ходили каждый день в одном и том же. Подсчитав, сколько нужно денег, мы с мужем ужаснулись – вышло почти 70 тысяч рублей, – рассказывает Елена.

И это не считая гаджетов: дочке нужен телефон и умные часы, чтоб можно было следить за ее передвижениями.

Тратить такую сумму семья не была готова. Поэтому Елена стала искать способы хотя бы немного сэкономить перед учебным годом.

– Я шла по дороге из магазина, рассуждая, где купить школьные принадлежности дешевле или у кого из близких можно перезанять денег. Искала решение в интернете и увидела сайт «Фианит-Ломбарда». Перешла на сайт, чтоб узнать об условиях. Оказалось, что всем новым клиентам ломбард дает на все ставку 0,3%. Для меня это стало отличным решением, – рассказала женщина.

В «Фианит-Ломбарде» Елене рассказали, что в залог принимают не только золото, но и технику, спортивный инвентарь, мех, часы, инструменты.

– Мне понравилась эта идея, поскольку у нас в кладовке как раз накопилось много вещей, а недавно мы купили новый телевизор. Старый стоял на балконе. Проблема была только в том, что унести его на оценку я одна не могла, а муж был на работе, – поделилась Елена.

Доставка денег на дом

Женщина узнала, что в «Фианит-Ломбарде» появилась уникальная возможность вызвать специалиста по выездной оценке прямо домой. Товаровед сам приехал к Елене домой, оценил вещи, сразу же заключил договор займа, рассказав о всех нюансах, перевел деньги и вывез не особо нужный телевизор в качестве залога.

– Была приятно удивлена, что вся процедура заняла всего 30 минут. Для мамы двоих детей экономия времени – огромный плюс. А еще быстрее будет, если заказать онлайн-оценку на сайте или в приложении. Услуга очень понравилась, можно вывезти крупногабаритную технику, как холодильник, плиту или стиральную машинку, – поделилась впечатлениями женщина.

Сейчас эта услуга работает в Челябинске и Тюмени, но в скором времени появится во всех филиалах «Фианит-Ломбарда».

Тем временем, все вещи легко выкупить обратно. Даже после окончания срока займа есть льготный месяц. А если решите не выкупать залог, никакого штрафа не будет и это никак не отразится на кредитной истории.

Елена смогла таким образом не только разобрать вещи на балконе, но и заработать достаточно средств для покупки необходимых товаров к школе. Это удобно, когда нужна крупная сумма денег сразу. Со временем Елена все выкупит обратно. Главное оплатить проценты, а ломбард будет бережно хранить имущество. Даже хватило денег на мобильный телефон для дочки – увидела в «Фианит-Ломбарде» подержанный.

– Подумала, что ни к чему первоклашке покупать новый дорогой телефон, ведь дети часто их теряют или ломают. А в ломбарде оказалось дешевле, чем в магазинах, да и состояние телефона отличное. Дочь осталась довольна. С покупкой запаса канцелярии решили подождать. Купили сейчас только самое необходимое, а все остальное возьмем после первых дней сентября, когда ажиотаж спадет, – поделилась Елена.

По словам женщины, такой способ заработать отлично подходит, когда деньги нужны срочно, а занимать у близких неудобно или нет возможности.

Если вам интересно оценить свои активы и узнать, на какую сумму можно рассчитывать в нужный момент, вы можете обратиться на сайт федеральной сети ломбардов «Фианит-Ломбард». Там вы найдете полезную информацию о возможностях и условиях оценки и получении денег под залог различных ценностей. Если возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, обращайтесь по телефону: 8(800)333-12-20. Квалифицированные специалисты помогут вам разобраться во всех нюансах и предоставят подробную консультацию.

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