Пульт для люстры, автопроветриватели и колготки, развевающиеся из брюк: к чему приводит привычка лениться

Всемирный день лени - день для тех, кто ничего не хочет делать. Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Поэт Андрей Вознесенский считал, что «Лень – двигатель прогресса». Право человека на ничегонеделание отстаивали многие прогрессивные умы современности: ученые, философы, писатели. Во Всемирный день лени, который отмечается сегодня, 20 августа, «Комсомольская правда-Тюмень» рассказывает об интересных и забавных историях, связанных с ленью.

Лень мыть полы

– На самом деле я очень ленивый человек, и всей душой благодарна всяким изобретателям, которые придумывают разные штуки, чтобы сэкономить наше время, – говорит тюменка Нина Худякова. – Обычно мы ленимся делать бытовые вещи. Я не исключение. Мне нравится чистота в доме, но я не люблю мыть полы. По такому случаю я даже купила электрошвабру известной марки. Она заряжается, как телефон. В неё наливается вода и есть подсветка. Все, кто приходит ко мне домой, спрашивают, что это за штуковина. А когда узнают, что всего лишь швабра и спрашивают, сколько она стоила, падают в обморок. Считают, что я транжира и лентяйка. А я просто люблю гаджеты.

Ещё у Нины есть люстра на пульте управления, чтобы прямо из постели, не вставая, можно было гасить свет. Для её установки девушка даже приглашала мастера-электрика. Он всё сделал, но сказал, что пульт для люстры – это перебор. Типа, так можно вообще облениться, растолстеть, хотя сам спросил в итоге, где такие продаются.

Лень делать все

Игорь Бот согласен со знаменитым афоризмом, что лень – двигатель прогресса.

– Лень письма писать – придумали телефон. Лень пешком топать – придумали автомобиль, паровоз, самолёт, велосипед, самокат.. А весёлого в этом как раз то, что есть персонажи, которым лень упрощать себе жизнь посредством приспособлений и механизмов, и поэтому они закостеневают в «отсталости» – так и таскают (условно) воду с реки в коромыслах...И не лень им, – смеется Игорь Бот. – У меня же на даче примеров правильного применения «лени» – тьма. Навскидку: не хочу смотреть на то, как жена таскает лейки от бочек с водой до грядок, – делаю систему полива керхером. Лень мне серпом, литовкой или даже триммером свои 18 соток в пристойный вид приводить – завожу четырехколесную газонокосилку, которая справляется с травой за пару часов в неделю, сохраняя при этом красивый зелёный ковер...И эта самая лень обуславливает победу нового, современного, рационального и продуктивного над отсталым, дедовским и мало производительным!

Лень открывать теплицу

Еще одна тюменка Алена Васильева дачницей, вместе с супругом, стала не так давно, но уже может поделиться с «коллегами» полезными лайфаками:

– Нам лень каждый день открывать теплицу, поэтому мы купили автопроветриватели: интересное приспособление, которое, в зависимости от температуры окружающего воздуха регулирует ширину просвета при открытии дверей теплицы. Лень поливать каждый день – сделали автополив. Лень сушить вещи на веревках – взяли сушильную машину, которая как «стиралка». А еще, чтобы время освободить, мы купили посудомойку.

К посудомоечной машине у женщин – особое отношение. И если Екатерина Корнеева, при отсутствии собственного жилья, ищет съемную квартиру, где есть посудомойка (иначе все моет любимый мужчина), то Мария Куманова, наоборот, ленится копить целый день и составлять в посудомойку чашки и тарелки.

– Мне проще руками помыть. А в посудомойке я храню стеклянные банки, предназначенные для будущих солений и варений, – признается Мария.

Лень ходить в зоопарк

Тюменца Евгения Кочевника можно назвать современным Обломовым.

– Мне через 11 дней исполнится 53 года, а я выгляжу на 35 – максимум 40 лет, потому что всегда плюю на все дела, если есть такая возможность, и сплю, пока не проснусь, при выключенных средствах связи и домофоне. И к еде я вообще равнодушен: ем, что есть, лишь бы не воняло, – подчеркнул он.

Елене Михальковой лень ходить в зоопарк, поэтому в своем доме она завела два кота, две кошки и собаку, а значит, появилась шерсть везде, в том числе и в еде.

– Я купила дорогой американский пылесос, который больше похож на космический бластер. Он подсвечивает на полу каждую соринку, и поэтому уборка с ним превращается в квест по уничтожению пыли и шерсти. Но, несмотря на чудо-технику, я все равно не делаю уборку пылесосом: мне лень. Мечтаю теперь о роботе-пылесосе, чтобы он жил и убирал сам по себе. А ещё бывает мне лень хорошо подумать, зачем мне нужна та или иная вещь, я её покупаю, а потом она пылится, или я её отдаю, – рассказывает тюменка.

Лень вытаскивать колготки из штанов

Одной из известных тюменских радиоведущих на заре «лихих девяностых» приходилось брать несколько работ и подработок, чтобы выжить в нелегкие времена.

– Я даже по городу ходила пешком, потому что экономила на общественном транспорте, – вспоминает радиоведущая. – И за мной в 4 – 4.15 утра приезжала к дому «развозка», я приезжала на работу заранее, чтобы подготовиться к эфиру. И как-то работала я в таком режиме неделю. После очередного радиоэфира, который закончился в полночь, приехала домой, а утром просыпаюсь и понимаю, что уже везде опоздала, и на «развозку» в том числе. Остается не так много времени, а такси и мобильных телефонов тогда не было, только пейджеры. Я хватаю одежду, которая осталась с вечера, второпях натягиваю ее и бегу на улицу ловить «тачку» с руки. И не понимаю, почему надо мной смеются прохожие и проезжающие мимо водители. Выяснилось, что от усталости вчера поленилась вытащить колготки из брюк, и сейчас бегу вдоль дороги, а из штанин по обе стороны свисают колготки, развеваясь, как флаги.

А вы ленитесь?