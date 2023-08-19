Тоболяков приглашают на летний фестиваль «За чашкой чая»

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Жителей Тобольска приглашают на летний фестиваль «За чашкой чая», который пройдет 27 августа в Аптекарском саду. Участников события ждут творческие мастер-классы, живая музыка, swap-ярмарка, мобильный планетарий и, конечно же, чайная церемония.

Так, на мастер-классах тоболяки смогут изготовить эко-бальзам для губ, разрисовать бумажные стаканчики, создать композицию из листьев и иголок в технике печатной графики (монотипия). Помогать горожанам будут опытные экоактивисты и художники.

На swap-ярмарке гости фестиваля обменяются одеждой, книгами и домашними растениями, а на церемонии «Традиции разных культур» - познакомятся с чайной культурой народов мира. И все это под сопровождение живой музыки в исполнении тобольских музыкантов.

Отметим, что фестиваль «За чашкой чая» пройдет впервые, его организаторы - мультицентр «Моя территория» и молодежные сообщества Тобольска.

- Таким ламповым событием мы закрываем летний сезон мероприятий в Аптекарском саду. Главная цель площадки - укрепить добрососедские отношения жителей города, разнообразить их досуг с помощью образовательных и развлекательных мероприятий. Для инициативной молодежи города это возможность заявить о себе, а для всех желающих - приятно и с пользой провести время, - рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Александра Козютенко.

Завершится фестиваль небольшим приключением участников по бескрайнему космосу - с помощью мобильного планетария. А затем тоболякам покажут фильм «Золушка» 1947 года.