Трое детей отравились хлором после купания в бассейне на горячем источнике в Тюмени

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Трое детей пострадали во время купания на одной из тюменских баз отдыха. Им стало плохо после посещения бассейна – несовершеннолетним даже пришлось вызывать скорую.

Трагедия произошла на базе отдыха «Источник тюменский», в народе больше известной как «Яр». Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания медицинской помощи детям после купания.

- В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой помощи осмотрено тринадцать несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Дети 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением. Предположительно, трагедия произошла из-за хлора, которого было слишком много в бассейне. По данному факту Следственный комитет Тюменской области проводит проверку.

Перед тем, как детям стало плохо, посетители почувствовали неприятный запах хлора. После этого несовершеннолетние начали задыхаться и сильно кашлять. Посетителей попросили покинуть бассейн и территорию базы отдыха.

- По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Тюменского района организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц базы отдыха, - заявили в пресс-службе надзорного органа.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.