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Происшествия18 августа 2023 17:33

Трое детей отравились хлором после купания в бассейне на горячем источнике в Тюмени

В Тюмени детям стало плохо во время купания на одной из баз отдыха
Виктория Гаврик
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Трое детей пострадали во время купания на одной из тюменских баз отдыха. Им стало плохо после посещения бассейна – несовершеннолетним даже пришлось вызывать скорую.

Трагедия произошла на базе отдыха «Источник тюменский», в народе больше известной как «Яр». Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания медицинской помощи детям после купания.

- В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой помощи осмотрено тринадцать несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Дети 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением. Предположительно, трагедия произошла из-за хлора, которого было слишком много в бассейне. По данному факту Следственный комитет Тюменской области проводит проверку.

Перед тем, как детям стало плохо, посетители почувствовали неприятный запах хлора. После этого несовершеннолетние начали задыхаться и сильно кашлять. Посетителей попросили покинуть бассейн и территорию базы отдыха.

- По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Тюменского района организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц базы отдыха, - заявили в пресс-службе надзорного органа.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ЧППроисшествия: ЧП