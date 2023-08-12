Жители Голышмановского района восстанавливают церковь во имя Вознесения Господня

Фото: «Храм Вознесения Господня» в г.о. Голышманово, соцсети

Жители Голышмановского района реконструируют церковь во имя Вознесения Господня.

Храм, расположенный в Средних Чирках, был построен в 1854 году. С тех пор он пережил немало потрясений: и горел, и снова возрождался из пепла. А в 30-е годы прошлого века церковь хотели закрыть, но потом решили приспособить ее под школу.

В 2001 году православный приход вновь открыли по инициативе местного жителя Леонида Пуртова. И теперь в дом Божий постоянно приходят верующие, кто с радость, а кто и с печалью.

С годами здесь обветшали, потускнели купола и кресты, да и само здание прихода требует ремонта. В итоге прихожане дружно решили исправить это и взялись за дело: реконструируют купола и кресты, делают ремонт в церкви и благоустраивают прилегающую территорию.