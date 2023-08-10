Кинотеатр в Тюмени первым в России начал показывать пиратскую копию «Барби»

Фото: Gorkiy Cinema x Apes - Кинотеатры на Крыше.

Кинотеатр в Тюмени первым в России начал показывать экранную копию фильма «Барби» (12+). Но пока прокатчик представил только пиратскую версию кинопродукта с рекламой. Экранную копию фильма «Барби» начал показывать кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema в Тюмени.

Стоимость билета составляет 300 рублей. Организаторы показа заявляют, что фильм прокатывают с многоголосой озвучкой и рекламой. Копию картины тюменцы получили пиратским способом. Однако прокатчики уточняют, что уже к следующему показу водяные знаки уберут.

– Мы просто хотим людям дать возможность увидеть желанное кино. Билеты на фильм были раскуплены за один день. В будущем мы планируем дополнительный показ в нашем втором кинотеатре, но это позже, – пояснили организаторы кинопоказа.

Не обошлось и без претензий со стороны зрителей. Они оказались недовольны качеством озвучки и картинки. Сотрудники кинотеатра на крыше отмечают, что понимают негодование по поводу проката пиратской версии ленты, однако говорят, что «из экранной копии вырезали почти всю рекламу, фильм практически не отличить от оригинала». В доказательство организаторы кинопоказа продемонстрировали качество фильма в 15-секундном ролике специально для зрителей.

Стоит напомнить, что права на фильм «Барби» (12+) принадлежат кинокомпании Warner Bros., ушедшей из России еще весной 2022 года. Глава Минкульта Ольга Любимова ранее заявляла журналистам, что в ведомство не поступало заявок на прокатные удостоверения для «Барби» (12+).

Мировая премьера фильма о приключениях куклы состоялась 21 июля 2023 года. Главные роли в картине исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Сборы «Барби» (12+) за три недели проката по всему миру достигли одного миллиарда рублей.