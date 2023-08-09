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9 августа 2023 14:39

«Нянчить» виноград и «напитывать» помидоры: тюменцы Сатьяновы выращивают 200 сортов томата и 30 сортов винограда

Тюменцы рассказали, как вырастить 200 сортов томата 30 сортов винограда
Евгения Суворова
Помидоры как на подбор!

Помидоры как на подбор!

Фото: Евгения Суворова

Сколько культур можно разместить на традиционных «шести сотках»? Супруги Анатолий и Татьяна Сатьяновы умудряются выращивать здесь порядка 400 сортов разнообразных овощей, фруктов, ягод и цветов.

Томаты со вкусом ежевики и персика

Татьяна – дачница в десятом поколении. В детстве помогала родителям ухаживать за посадками. Когда 20 лет назад супруги переехали из Казахстана в столицу Западной Сибири, перед ними встал выбор: квартира или дом. Разумеется, выбрали второй вариант, ведь без собственной земли они не представляли жизни.

Татьяна - заядлая дачница. Даже семена у нее лежат в отдельном месте

Татьяна - заядлая дачница. Даже семена у нее лежат в отдельном месте

Фото: Евгения Суворова

– В нашей семье обязанности строго распределены. Муж ухаживает за плодовыми деревьями, кустарниками и виноградом, мне нравится выращивать томаты и перцы, а дочь обожает огурцы, – смеется тюменка. - Помидорами «плотно» занимаюсь пять лет. Начинала с маленького пакетика семян, купленного в магазине. Дальше – больше. Стала выписывать семена томатов по Интернету, обмениваться ими с другими огородниками. Затем познакомилась с тюменскими коллекционерами, и теперь у меня, в основном, профессиональные сорта. Мы встречаемся, обсуждаем нюансы агротехники, устраиваем дегустации выращенных плодов.

Для Татьяны томаты – это не про еду. Интересно садить, пробовать разные сорта: вы не представляете, какое сейчас разнообразие томатов! Они отличаются по размеру, цвету, сочности, вкусу (есть, например, помидоры с ароматом ежевики). Если раньше, условно, были два вида: для салатов и консервирования, то теперь есть специальные сорта для вяления и так далее.

Татьяна возле своих владений

Татьяна возле своих владений

Фото: Евгения Суворова

Среди любимых на сегодняшний день сортов томатов: "Персик" (листья и плоды с «опушением»), Dwarf Tomato Projekt (Проект Гном Томатный), "Чудо Тюмени" и «однофамилец» – Сатьяновский. А «Гномы», при наличии крепкой корневой системы, могут расти даже в небольших кашпо. Этот сорт не надо пасынковать.

Компост и «химия»

Прошедшей зимой Татьяна получила большой урожай с «огорода на подоконнике»: томатов, огурцов и перцев. Сейчас эти крошки переехали на лето в палисадник.

– Муж любит сочные сорта помидоров, как у наших бабушек были. А для заготовок мы используем крупные, мясистые, сладкие плоды. Их ни в коем случае не консервируем, а солим по старинному рецепту в огромной кастрюле с вишневыми листочками. Такая получается вкуснятина на новогодний стол! – говорит овощевод.

Вы только посмотрите на эти гроздья помидоров!

Вы только посмотрите на эти гроздья помидоров!

Фото: Евгения Суворова

Татьяна и Анатолий не признают классических теплиц, только открытый грунт: при таких условиях ягоды и плоды «напитываются» энергией солнца.

– Для себя решила: не я живу для растений, а они для меня, и вывела несколько правил по выращиванию томатов.

Только посмотрите на эти фиолетовые помидоры!

Только посмотрите на эти фиолетовые помидоры!

Фото: Евгения Суворова

Во-первых, не нужно торопиться с посадкой растений на рассаду. Лучше позже, но обеспечить помидорам качественный уход. Во-вторых, готовую рассаду не держать дома, ожидая, когда уйдут возвратные заморозки. Лучше посадить в открытый грунт и при необходимости защитить нежные ростки от непогоды укрывным материалом. Так у томатов будет крепче иммунитет. В-третьих, придерживаться определенной системы ухода за растениями. В-четвертых, обязательно формировать томатные кусты, если это требуется. И, наконец, стремиться не к количеству, а качеству.

Вы только посмотрите на эти гроздья помидоров!

Вы только посмотрите на эти гроздья помидоров!

Фото: Евгения Суворова

Эти помидоры можно запросто перепутать с красным луком

Эти помидоры можно запросто перепутать с красным луком

Фото: Евгения Суворова

Что касается подкормок, дачница использует как природные (сода, «зеленка», компост, зола), так и химические удобрения.

– Весной томатам для роста корневой системы необходимы азот и фосфор, в фазу цветения отлично подойдет бюджетная «Завязь», при неблагоприятных климатических условиях (засуха, дожди) – «Эпин», «Циркон». Когда наливаются плоды, нужен монофосфат калия, – советует тюменка. – При посадке помидоров в лунку кладу такие «вкусняшки», как, например, «Осмокот». Это удобрение пролонгированного действия, полезные вещества из которого «вымываются» постепенно.

Татьяна Сатьянова ухаживает за помидорами как за собственными детьми!

Татьяна Сатьянова ухаживает за помидорами как за собственными детьми!

Фото: Евгения Суворова

Помидоры в горшочках чувствуют себя как нельзя лучше

Помидоры в горшочках чувствуют себя как нельзя лучше

Фото: Евгения Суворова

Гроздь весом два килограмма

Анатолий Сатьянов, как только освобождается хоть маленький клочок земли, тут же занимает его виноградом. В коллекции виноградаря – порядка 30 сортов. Он уточнил, что для сибирских условий нужны сверхранние и суперранние сорта, чтобы ягоды успели вызреть.

– Тюменцам, желающим посадить виноград у себя на участке, нужно в первую очередь вдумчиво прочитать книгу о выращивании этой культуры, – считает Анатолий Сатьянов. – Далее честно ответить на вопрос, зачем мне виноград? Если для обвития беседки, то это одно. Если не хотите тратить время на уход – другое. Есть сорта, предназначенные для изготовления вина, столовые сорта. Дети и внуки оценят кишмиш, поскольку он без косточек.

Виноград в сетчатке

Виноград в сетчатке

Фото: Евгения Суворова

Подойдет для выращивания Флора – сорт с крупными сладкими ягодами. Хорош сорт Бажена. На зиму виноград обрезают, затем укладывают нижнюю часть в траншею, укрывают тремя слоями дормита и поликарбонатными щитами. Сверху этот «пирог» «посыпается» снегом и ждет весны.

После того, как почки проснулись, виноградную лозу защищают от ветра и осадков поликарбонатными щитами. Далее их снимают, культуру подвязывают и в течение сезона постоянно обрезают. В период созревания виноградные гроздья «одевают» в специальные мешочки, чтобы отпугнуть ос и пчел. Кисть в два килограмма – стандартный вес для виноградных плантаций Сатьяновых.

– Когда идут дожди, беру в руки хирургические ножницы, чтобы разрядить гроздь, дать ягодам место для роста и провести профилактику ранней гнили, – рассказывает тюменец. – Первые ягоды на винограде появляются нескоро: нужно три года его «нянчить». Такая кисть – сигнальная, а «взрослым» виноград становится минимум через пять лет.

Виноград в Тюмени ничуть не уступает сочинскому

Виноград в Тюмени ничуть не уступает сочинскому

Фото: Евгения Суворова

Виноград Сатьяновы едят в свежем виде, готовят из него вино и просто морозят на зиму. Богатым опытом по выращиванию культур супруги с радостью делятся со всеми желающими. Они создали группу в Вайбере «Тюменская лоза», и приглашают вступить в нее тюменских дачников: как начинающих, так и продвинутых.

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