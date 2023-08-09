«Нянчить» виноград и «напитывать» помидоры: тюменцы Сатьяновы выращивают 200 сортов томата и 30 сортов винограда

Помидоры как на подбор! Фото: Евгения Суворова

Сколько культур можно разместить на традиционных «шести сотках»? Супруги Анатолий и Татьяна Сатьяновы умудряются выращивать здесь порядка 400 сортов разнообразных овощей, фруктов, ягод и цветов.

Томаты со вкусом ежевики и персика

Татьяна – дачница в десятом поколении. В детстве помогала родителям ухаживать за посадками. Когда 20 лет назад супруги переехали из Казахстана в столицу Западной Сибири, перед ними встал выбор: квартира или дом. Разумеется, выбрали второй вариант, ведь без собственной земли они не представляли жизни.

Татьяна - заядлая дачница. Даже семена у нее лежат в отдельном месте Фото: Евгения Суворова

– В нашей семье обязанности строго распределены. Муж ухаживает за плодовыми деревьями, кустарниками и виноградом, мне нравится выращивать томаты и перцы, а дочь обожает огурцы, – смеется тюменка. - Помидорами «плотно» занимаюсь пять лет. Начинала с маленького пакетика семян, купленного в магазине. Дальше – больше. Стала выписывать семена томатов по Интернету, обмениваться ими с другими огородниками. Затем познакомилась с тюменскими коллекционерами, и теперь у меня, в основном, профессиональные сорта. Мы встречаемся, обсуждаем нюансы агротехники, устраиваем дегустации выращенных плодов.

Для Татьяны томаты – это не про еду. Интересно садить, пробовать разные сорта: вы не представляете, какое сейчас разнообразие томатов! Они отличаются по размеру, цвету, сочности, вкусу (есть, например, помидоры с ароматом ежевики). Если раньше, условно, были два вида: для салатов и консервирования, то теперь есть специальные сорта для вяления и так далее.

Татьяна возле своих владений Фото: Евгения Суворова

Среди любимых на сегодняшний день сортов томатов: "Персик" (листья и плоды с «опушением»), Dwarf Tomato Projekt (Проект Гном Томатный), "Чудо Тюмени" и «однофамилец» – Сатьяновский. А «Гномы», при наличии крепкой корневой системы, могут расти даже в небольших кашпо. Этот сорт не надо пасынковать.

Компост и «химия»

Прошедшей зимой Татьяна получила большой урожай с «огорода на подоконнике»: томатов, огурцов и перцев. Сейчас эти крошки переехали на лето в палисадник.

– Муж любит сочные сорта помидоров, как у наших бабушек были. А для заготовок мы используем крупные, мясистые, сладкие плоды. Их ни в коем случае не консервируем, а солим по старинному рецепту в огромной кастрюле с вишневыми листочками. Такая получается вкуснятина на новогодний стол! – говорит овощевод.

Вы только посмотрите на эти гроздья помидоров! Фото: Евгения Суворова

Татьяна и Анатолий не признают классических теплиц, только открытый грунт: при таких условиях ягоды и плоды «напитываются» энергией солнца.

– Для себя решила: не я живу для растений, а они для меня, и вывела несколько правил по выращиванию томатов.

Только посмотрите на эти фиолетовые помидоры! Фото: Евгения Суворова

Во-первых, не нужно торопиться с посадкой растений на рассаду. Лучше позже, но обеспечить помидорам качественный уход. Во-вторых, готовую рассаду не держать дома, ожидая, когда уйдут возвратные заморозки. Лучше посадить в открытый грунт и при необходимости защитить нежные ростки от непогоды укрывным материалом. Так у томатов будет крепче иммунитет. В-третьих, придерживаться определенной системы ухода за растениями. В-четвертых, обязательно формировать томатные кусты, если это требуется. И, наконец, стремиться не к количеству, а качеству.

Вы только посмотрите на эти гроздья помидоров! Фото: Евгения Суворова

Эти помидоры можно запросто перепутать с красным луком Фото: Евгения Суворова

Что касается подкормок, дачница использует как природные (сода, «зеленка», компост, зола), так и химические удобрения.

– Весной томатам для роста корневой системы необходимы азот и фосфор, в фазу цветения отлично подойдет бюджетная «Завязь», при неблагоприятных климатических условиях (засуха, дожди) – «Эпин», «Циркон». Когда наливаются плоды, нужен монофосфат калия, – советует тюменка. – При посадке помидоров в лунку кладу такие «вкусняшки», как, например, «Осмокот». Это удобрение пролонгированного действия, полезные вещества из которого «вымываются» постепенно.

Татьяна Сатьянова ухаживает за помидорами как за собственными детьми! Фото: Евгения Суворова

Помидоры в горшочках чувствуют себя как нельзя лучше Фото: Евгения Суворова

Гроздь весом два килограмма

Анатолий Сатьянов, как только освобождается хоть маленький клочок земли, тут же занимает его виноградом. В коллекции виноградаря – порядка 30 сортов. Он уточнил, что для сибирских условий нужны сверхранние и суперранние сорта, чтобы ягоды успели вызреть.

– Тюменцам, желающим посадить виноград у себя на участке, нужно в первую очередь вдумчиво прочитать книгу о выращивании этой культуры, – считает Анатолий Сатьянов. – Далее честно ответить на вопрос, зачем мне виноград? Если для обвития беседки, то это одно. Если не хотите тратить время на уход – другое. Есть сорта, предназначенные для изготовления вина, столовые сорта. Дети и внуки оценят кишмиш, поскольку он без косточек.

Виноград в сетчатке Фото: Евгения Суворова

Подойдет для выращивания Флора – сорт с крупными сладкими ягодами. Хорош сорт Бажена. На зиму виноград обрезают, затем укладывают нижнюю часть в траншею, укрывают тремя слоями дормита и поликарбонатными щитами. Сверху этот «пирог» «посыпается» снегом и ждет весны.

После того, как почки проснулись, виноградную лозу защищают от ветра и осадков поликарбонатными щитами. Далее их снимают, культуру подвязывают и в течение сезона постоянно обрезают. В период созревания виноградные гроздья «одевают» в специальные мешочки, чтобы отпугнуть ос и пчел. Кисть в два килограмма – стандартный вес для виноградных плантаций Сатьяновых.

– Когда идут дожди, беру в руки хирургические ножницы, чтобы разрядить гроздь, дать ягодам место для роста и провести профилактику ранней гнили, – рассказывает тюменец. – Первые ягоды на винограде появляются нескоро: нужно три года его «нянчить». Такая кисть – сигнальная, а «взрослым» виноград становится минимум через пять лет.

Виноград в Тюмени ничуть не уступает сочинскому Фото: Евгения Суворова

Виноград Сатьяновы едят в свежем виде, готовят из него вино и просто морозят на зиму. Богатым опытом по выращиванию культур супруги с радостью делятся со всеми желающими. Они создали группу в Вайбере «Тюменская лоза», и приглашают вступить в нее тюменских дачников: как начинающих, так и продвинутых.