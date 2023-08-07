Регина Тодоренко и Тимур Родригез сняли в Тюмени новое шоу о путешествиях

Фото: Регина Тодоренко / соцсети.

В Тюмень приехали знаменитые телеведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Звезды шоу-бизнеса изучили главные достопримечательности города и сделали возле них несколько сочных фотографий. В социальных сетях Тодоренко отметила, что телеведущие готовят новый выпуск шоу о путешествиях, который, судя по всему, будет посвящен Тюмени.

Фото: Регина Тодоренко / соцсети.

В интернете девушка опубликовала снимки, сделанные на фоне моста Влюбленных и у популярного ресторана на берегу набережной.

«Уже в Тюмени. Ковер ткала, нефть нашла, мост Влюбленных увидела. Можно домой», – подписала свои фотографии Регина Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко / соцсети.

Стоит напомнить, что телезвезды приступили к съемкам нового сезона программы «Руссо Экспрессо» на федеральном телеканале «Пятница!». В июле телеведущие приезжали в Екатеринбург. В программу шоу входят путешествия на поезде по России, ведущие выходят на железнодорожных станциях в разных городах России и показывают достопримечательности нашей страны, а также ведут беседы и знакомятся с местными жителями.