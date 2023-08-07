Очевидцы вытащили омского водителя из горящей фуры после ДТП под Тюменью

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Очевидцы аварии спасли дальнобойщика из загоревшейся фуры. На помощь водителю из Омска пришли проезжающие по дороге люди. 5 августа на федеральной трассе Тюмень – Омск произошло страшное ДТП. Грузовой автомобиль на скорости врезался в дорожное ограждение и загорелся. Омич чудом остался жив: его вытащили из огня проезжающие мимо люди. Они вооружились монтировками и разнесли стекла в большегрузе, чтобы вызволить водителя из огненных тисков.

Поздним вечером девушка с родными ехала в Тюмень, когда они заметили огромные языки пламени и яркий свет. Очевидцы остановились на обочине, чтобы вызволить пострадавшего человека. На месте происшествия уже находился водитель автомобиля, тоже не оставшийся равнодушным к ДТП.

Мужчина выдолбил дыру, но получил повреждения, начал задыхаться от дыма и обжигаться огнем. Второй герой голыми руками разорвал стекло, а потом за ноги вытащил пострадавшего человека. Помощник и дальнобойщик получили повреждения, но незначительные – порезы рук и лица.

– Давай! Вылазь, вылазь быстрее! Сгоришь! За ноги, за ноги его дергай, – кричит мужчина за кадром на видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

Кроме того, стали известны некоторые подробности и причины аварии. Выяснилось, что дальнобойщик не заметил ограждение, поэтому допустил столкновение. От госпитализации водитель фуры отказался. На месте работали сотрудники МЧС и Противопожарной службы.

Напомним, что ДТП случилось в районе поселка Богандинский, на 37-м километре трассы Тюмень – Омск. Большегруз загорелся сразу после удара об ограждение. Если бы не неравнодушные тюменцы, водитель грузовика сгорел бы заживо.

Ранее мы писали о том, что в Тюмени из-за ДТП на Московском тракте загорелись машина такси и мотоцикл. Трагедия произошла 8 июля 2023 года. Они вспыхнули одновременно. На место приехали сотрудники МЧС, правоохранительные органы и скорая помощь. В ДТП пострадал водитель мотоцикла. Позже мужчина скончался в реанимации, несколько дней врачи боролись за его жизнь.