Хирурги извлекли 23 магнитных шарика из желудка и кишечника четырехлетнего ребенка

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Хирурги Тобольской областной больницы спасли четырехлетнего мальчика с множеством инородных тел в области желудка и кишечника. Мальчик проглотил магнитные шарики игрушки-антистресса. Врачи предотвратили развития у ребенка опасной патологии.

О том, что мальчик проглотил мелкие детали, родители узнали не сразу. Вечером ребенок пожаловался на боли в животе, а после того, как лекарство не помогло, родители обратились в больницу. Хирурги провели рентген внутренних органов и обнаружили в брюшной полости пациента скопления инородных тел.

Кроме того, шарики притянули друг к другу и соединили органы ребенка между собой, поэтому это могло вызвать непроходимость, а также грозило повреждением стенок кишечника и желудка.

— Ребенку требовалась экстренная операция. Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, однако к некоторому количеству примагниченных частей, которые сцепили органы, доступ был возможен только с помощью рассечения брюшной полости. Вмешательство провели хирурги Сергей Захаров и Феликс Гурницкий, — рассказали в Тобольской больнице.

Операция длилась больше часа, но прошла благополучно. Хирурги извлекли из тела малыша 23 инородных тела. В брюшной полости ребенка находились целые бусы из магнитов. Состояние мальчика сейчас не вызывает у врачей опасений, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Отметим, в практике хирургов Областной больницы № 3 уже встречались подобные случаи и все задачи по удалению предметов были успешно решены. Практически ежедневно отоларингологи медицинского учреждения извлекают мелкие части игрушек, застрявшие в носоглотке малышей. Врачи, обращаясь к родителям, рекомендуют внимательно следить за тем, что находится в руках у детей и не допускать проглатывания ими мелких предметов.