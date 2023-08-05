Тюменцы создадут новый арт-объект на месте утраченной деревянной гостиницы по улице Володарского

Фото: телеграм-канал «Умники и улицы»

В Тюмени стартовал ежегодный всероссийский проект паблик-арта «Морфология улиц» с бесплатными лабораториями, а это значит, что скоро в городе появятся новые и необычные арт-объекты.

Один из таких - вязаный забор. Он появится на сетчатой поверхности забора по улице Володарского, д. 24 - на месте утраченной деревянной гостиницы купца Лошкомоева. Принять участие в его создании могут все желающие тюменцы, а помогать им будет художница из Екатеринбурга Ульяна Розина.

Часть работы участники лаборатории создадут сразу на заборе, а оставшиеся элементы арт-объекта - в мастерской. В основе эскиза - растительные и цветочные мотивы, встречающиеся в деревянном зодчестве Тюмени, сюжеты мансийской, татарской и ненецкой вышивки. Также участники лаборатории могут предложить и свои элемент, который ассоциируются у них с Тюменью.

Присоединиться к процессу могут все желающие. Регистрация на сайте «Морфология улиц» или в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что тема «Морфологии улиц» этого года - «сокращая дистанцию», и часть уличных работ будет создана вместе с жителями Тюмени. По словам руководителя проекта Юлии Саначиной, благодаря этому горожане чувствуют свою сопричастность к искусству в общественной среде.