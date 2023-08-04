Колесная лира, иранский сантур, персидский карнай: чем живет Музей забытых звуков в Тобольске

Фото: Екатерина Байкалова

Музыкальные инструменты, собранные по крупицам из разных частей света – колесная лира, иранский сантур, персидский карнай, бансури, сякухати, сяо, дицзы, мэй, хулыусы, калимба, коу сян, ханг, кахон и другие диковинки. Все это изобилие находится в Музее забытых звуков в Тобольске. Это не просто помещение с необычными экспонатами, а живое пространство, где каждый может прикоснуться к инструменту, попробовать на нем поиграть и услышать его звучание.

Фото: Екатерина Байкалова

– Женя (руководитель музея Евгений Попов, - прим. ред.), как появилась идея создать такой музей?

– Пару лет назад у меня появились гусли, пимаки, индийские флейты, калюки. В общем, простенький наборчик для немузыкантов. Я начал о них рассказывать людям, проводил лекции, мастер-классы и встречи. Понял: им нравится! Тогда решил собрать свою коллекцию и открыть музей!

Фото: Екатерина Байкалова

– Как удалось собрать в столь короткий срок такое количество инструментов, да еще и таких необычных?

– Благодаря общению с мастерами. Плюс у меня своя музыкальная лавка и там инструменты мастеровые, не такие, которые делаются потоком. Общими усилиями все получилось. Какие-то инструменты я делал, какие-то партнеры, какие-то мои друзья. Собралась такая коллекция! А еще что-то покупалось на аукционе и в интернет-магазинах. Самое сложное было – заключить договор на аренду помещения в Тобольском Кремле. У нас эта бюрократическая процедура длилась почти год!

Фото: Екатерина Байкалова

Фото: Екатерина Байкалова

– Как дела с гостями: часто ли приходят в музей? Приезжают ли туристы?

– Иногда человек гуляет по Гостиному Двору, видит табличку музея и заходит. Кого-то привозят целенаправленно. Еще год назад, когда эта вся история только затевалась, экскурсоводы прониклись к этой идее и, буквально с открытия, стали привозить гостей. Помимо того, что здесь больше сотни различных музыкальных инструментов из разных стран мира, это еще и живой музей без стекла и витрин. Инструмент можно взять и поиграть на нем.

Фото: Екатерина Байкалова

– Сколько примерно по времени длятся экскурсии?

– Иногда и за четыре часа не успеваем рассказать про все. Недавно был гость, мы с ним за несколько часов не все успели. Ему надо было бежать на поезд. Хотя, некоторым кажется, что помещение маленькое, а значит, и экскурсии молниеносно проходят, но это не так!

Фото: Екатерина Байкалова

Фото: Екатерина Байкалова

– Ты заранее знаешь, какой следующий инструмент появится в твоем музее или нет?

– По-разному получается. Частично это спонтанные покупки. Увидел, понял, что это прекрасно, купил. А что-то из покупок запланировано заранее. Мы уже виртуально в голове разметили, где и что будет. Знаем экскурсионную программу и понимаем, что вот тут нужен такой-то инструмент. Сейчас мы идем по плану, хотя, конечно, иногда сбиваемся. Предстоит еще много работы. Планирую кое-что поменять в этом музее, довести до ума, итогового состояния. Хочу еще один стенд, где будет проводиться экскурсия про то, как мы от охотничьего лука дошли до разнообразных музыкальных инструментов. А еще хочу сделать место, где будет город Свистоград или Орехово-Дуево – сказочный городок, где живут окарины, свистульки, маленькие инструменты.

Фото: Екатерина Байкалова

– А как так получилось, что музей именно про музыкальные инструменты? Ты всю жизнь был связан с музыкой и творчеством?

– О музыке ничего не знал! Даже когда продавал музыкальные инструменты. Но когда-то в детстве у меня был простейший инструмент – варган. Мне нравилось и людей учить на нем играть, и дарить им эти инструменты. И в какой-то момент задумался: есть же и другие инструменты, на которых я смогу играть, ничего не зная о музыке! Благодаря смотрителю, который сейчас служит в этом музее, мы за год с ним прошли семилетнюю музыкальную школу. Благодаря музыке моя жизнь изменилась кардинально. Все мои предыдущие видения будущего были исключительно в рамках мастерской. Я думал, что буду заниматься каким-нибудь ремеслом, сидеть в мастерской и никого не видеть, но музыка все перевернула.

Фото: Екатерина Байкалова

– Не хочешь ли ты открыть еще какой-нибудь музей?

– Да! У меня в голове еще пара музеев на примете. Связаны они будут с ремеслами. Город у нас бурно развивающийся, туристический, да и много музеев не бывает! Поэтому любой какой-то привлекательный туристический объект работает на всех кто в этой сфере трудится.