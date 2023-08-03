Ямальский парламентарий Эдуард Яунгад встретил с оленеводами праздник середины лета и обсудил волнующие их вопросы

Фото: Эдуард Яунгад

Депутат ямальского парламента, председатель комитета Заксобрания по развитию АПК и делам КМНС Эдуард Яунгад встретился с оленеводами. Он на неделю приехал в стойбище Леонида Тайшина, чтобы обсудить с кочевниками их потребности и поучаствовать в «Та ер яля» – празднике середины лета, после которого тундровики начинают обратный путь с летних стоянок на зимние пастбища.

Как отметил парламентарий, такие встречи необходимы для эффективной работы комитета.

– Конечно же, не обошлось без традиционного совещания оленеводов и представителей администрации района, Законодательного собрания, службы ветеринарии и службы биоресурсов. Каждый смог задать интересующий его вопрос и получить ответ, – сказал Эдуард Яунгад.

Фото: Эдуард Яунгад

В итоге депутат обсудил с кочевниками замену устаревших загонов для вакцинации животных и обеспечение оленеводов-частников лекарствами для поголовья, что недавно анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов. В свою очередь, оленеводы внесли свои предложения по наполнению аптечек для стад. Депутат пообещал обсудить вопрос с председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным и проработать с профильными ведомствами.

– Именно в такой непринужденной атмосфере и раскрываются коренные северяне. Только после того, как ты поживешь и поработаешь с ними в тундре, они готовы выйти на откровенный разговор, поведать о своих проблемах, планах и мечтах, – отметил Яунгад.

На пути каслания оленеводов расположилась фактория «Район Приуральский», она находится на границе Ямала и Республики Коми. Здесь кочевники закупаются топливом, продуктами, могут вызвать санавиацию или просто дождаться родственников, которые уехали в город.

Во время пребывания Эдуард Яунгад навестил хозяйствующую там Валентину Груздеву. Женщина разбила посреди тундры свой огород и теперь выращивает на нем зелень и клубнику.

Фото: Эдуард Яунгад

Еще один тундровый оазис, где можно закупиться товарами первой необходимости, открыл местный предприниматель. Магазин-палатка, которую кочевники называют ларьком, находится у Константинова камня и работает с 20 июня по 2 августа. Если нужного оленеводам товара нет, хозяин привозит его на заказ. Цены тоже приемлемые, например, банка сгущенного молока «Рогачев» стоит 140 рублей, есть овощи, хлеб, предметы гигиены и даже электроника.

– Кроме того, хозяин помогает оленеводам в ремонте техники. В день нашего приезда здесь ремонтировались оленеводы 11-й бригады, – отметил Эдуард Яунгад.

Праздник середины лета, который приходится на 2 августа, оленеводы по традиции встретили в стойбище 8-й бригады совхоза «Байдарацкий». Гости на упряжках прибыли туда с разных сторон Полярного Урала.

Программа мероприятия была насыщенной: народные игры и традиционные соревнования – метание тынзяна на хорей, тройной национальный прыжок и, конечно, зрелищные гонки на оленьих упряжках.

Фото: Эдуард Яунгад

В этом году самым быстрым погонщиком оказался Нямбо Лаптандер. Он, а также другие победители и призеры соревнований получили призы от ямальского парламента, ассоциации «Ямал-потомкам!» и администрации Приуральского района.

Кстати, главные призы в этом году – резиновые лодки, необходимые оленеводам весной, летом и осенью. Они пригодятся для переправы через маленькие речушки, для рыбалки и даже для выпаса оленей, когда те переходят через стремительные горные реки на противоположный берег.

Подводя итоги поездки, депутат отметил: личные встречи в стойбищах позволяют узнать, что по-настоящему тревожит кочевников, и, опираясь на это, выстраивать законодательную повестку.