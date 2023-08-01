Почувствуй себя Сирано де Бержераком или Д'Артаньяном: в Тюмени набирает популярность артистическое фехтование

Фото: из архива Василия Салова

Артистическое фехтование – один из самых зрелищных видов спорта. Его можно отнести к одному из самых популярных видов искусства, поскольку оно давно вышло за пределы театральных подмостков и съемок кинофильмов.

Развить пластику и изучить приемы самообороны

Как считает Василий Салов, заместитель руководителя одной из тюменских школ артистического фехтования, это направление уникально тем, что любой желающий может найти в нем свое, выбрать эпоху, номинацию, подобрать себе оружие по руке и по душе, найти свою технику, образ. Можно почувствовать себя Сирано де Бержераком, Д`Артаньяном, Скайуокером, лихим пиратом или могучим богатырем...

Арт-фехтование доступно людям всех возрастов и любых физических данных. Оно может быть увлекательным хобби, средством активного отдыха, способом поддержания великолепной спортивной формы, дает возможность испытать напряжение спортивной борьбы и радость побед. Оно же позволяет освоить вполне реальные фехтовальные навыки, приемы активной обороны и нападения и в то же время развивает пластику, музыкальность, выразительность и художественный вкус, может служить действенным средством военно-патриотического и культурного воспитания молодежи, формирует личностные качества, позволяет глубже проникнуть в историю и культуру европейских стран и народов.

Фото: из архива Василия Салова

В стилистике «Звездных войн»

– Артистическое фехтование – это официальный вид спорта, который направлен на улучшение физического здоровья спортсменов путем обучения технике фехтования, применяемого в инсценированном бою. Это возможность показать бой на оружии красиво и реалистично. Также дает понимание собственного тела, пространства вокруг него и боя на различном историческом (и не только) оружии. Саберфайтинг – это направление в артистическом фехтовании в стилистике киновселенной «Звездных войн», – подчеркнул Василий Салов. – Развитие саберфайтинга по стране и мире началось очень давно, еще в нулевых. А если говорить о Тюмени, то в 2013–2015 годах уже была сформирована первая команда по саберфайтину. Клуб разрастался, и теперь у нас несколько отделений по стране.

Фото: из архива Василия Салова

Пол и вес не имеют значения

На данный момент в школе есть взрослые и детские группы. Есть группа в социальной сети «ВКонтакте», свой ютуб-канал. Принимают учеников от 10 до 14 лет – в младшую группу, от 14 лет и выше – в старшую. Двери открыты для будущих фехтовальщиков любого пола и спортивной подготовки, но бывают, конечно, некоторые противопоказания по здоровью.

Проводятся групповые и индивидуальные занятия, создаются файт-фильмы, организуются соревнования, косплей и выступления на мероприятиях города. Заместитель руководителя подчеркнул: отличным фехтовальщиком может стать каждый. При этом срок освоения этого искусства индивидуален.

– Главное – желание и упорство. Эти качества мы взращиваем вместе с дисциплиной. Занятия проходят минимум два раза в неделю. Чем чаще, тем быстрее прогресс фехтовальщика, – заметил тюменец.

В «Хилте» есть призеры разных соревнований. Например, участники коллектива заняли второе место на международном чемпионате «SaberComp». Это произошло впервые за долголетнюю историю данного чемпионата для русскоязычного коллектива. Кроме того, делегация «Хилта» съездила на фестиваль «MOCon» в Челябинске и заняла первое место в номинации «Экшн-дефиле». Приняли участие в московском фестивале по саберфайтингу «Gillard Classic», откуда каждый боец уехал с медалью.

Планов на будущее у «Хилта» очень много. Это и работа с отделениями школы (в настоящее время их уже четыре), и участие в соревнованиях разного масштаба, и съемки файт-фильмов.

– Мы каждый день загораемся новыми проектами и стараемся воплотить их в жизнь, – подчеркнул Василий Салов.

Фото: из архива Василия Салова

Справка «КП»–Тюмень»

– Арт-фехтование (артистическое фехтование) – дисциплина спортивного фехтования. Относится к сложно координационным видам спорта. Цель выступления – показать судьям и зрителям правдоподобный поединок на холодном оружии.

– В 2008 году в России к списку из трех привычных фехтовальных дисциплин (рапира, шпага и сабля) прибавилась четвертая, названная арт-фехтование.

– В арт-фехтовании у спортсменов есть возможность реализовать себя в различных дисциплинах.

– Наиболее распространенной смело можно назвать категорию «Дуэт». Дуэль является самой привычной формой фехтовального боя и в спорте, и на театральной сцене. Поединок один на один во все времена был лучшим способом выяснить все недоразумения.

– Категория «Соло» представляет собой связку приемов фехтования, выполняемую одним человеком, «бой с тенью». Тренеры находят необыкновенные и парадоксальные идеи, чтоб эта категория стала настоящим спектаклем.

– В категории «Группа» спортсмены должны одновременно и согласованно исполнять связки приемов фехтования. Без единого соприкосновения клинков выступающим необходимо передать атмосферу боя и намерение героев действовать сообща. Эта категория является самой зрелищной. Здесь можно увидеть самые яркие, неожиданные и фантастические групповые бои.