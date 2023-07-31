Летучие мыши из Тюмени перезимуют в Московском зоопарке и вернутся домой

Фото: Реабилитация летучих мышей Москвы.

В центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка лечение проходят пять летучих мышей из Тюмени. Одна из них, летучая мышь Юля, повредила крыло, ее нашли волонтеры и передали биологам. Малышку подобрали на улице, когда ей было всего 10 дней.

Мышку доставили на лечение в Москву, где у нее должно сформироваться поведение, направленное на поиск пищи. Там она живет в специальном «разлётнике». Кроме Юли, в реабилитационном центре находятся еще четыре летучие мыши из Тюмени. Они проходят реабилитацию в столице уже два месяца. Одна из них родила двух детенышей, которых выпустили на волю. Мышке Юле предстоит перезимовать в Москве, а позже ученые заберут ее на родину, где выпустят на волю.

– Она будет введена в режим зимней спячки непосредственно на базе реабилитационного центра в Московском зоопарке, но весной мы ее заберем и отпустим в Тюмени на волю, – рассказал доцент кафедры биологической химии Тюменского университета, кандидат биологических наук Олег Орлов.

Сейчас малышка еще слишком слаба, ей нужны уход и забота со стороны ветеринаров и волонтеров.

Напомним, что группа млекопитающих обрела временный приют у известных экспертов по рукокрылым Орловых благодаря внимательным горожанам зимой 2022 года.

– Люди обнаружили их в подъездах или на улице и принесли нам. Это либо пострадавшие особи, либо прервавшие спячку из-за неудачно выбранного места зимовки: в помещении стало слишком тепло или чересчур холодно. Мы обработали им раны, выделили спокойное место и обеспечили питанием. Но создать необходимые условия дома сложно, поэтому мы передаем мышей в зоопарк, – пояснила биолог Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

Обычно летучие мыши зимуют в специальных холодильниках. Травмированных лечат ветеринары. Весной здоровых особей выпустят на свободу, остальные получат постоянную прописку в Московском зоопарке.

Специалисты напоминают, что с найденной летучей мышью следует обращаться осторожно: животное находится в стрессовой ситуации и может проявить агрессию. Его необходимо аккуратно взять рукой в перчатке и поместить в коробку с тканью.

Ранее мы писали, что кенгуренок-альбинос в тюменском зоопитомнике оказался девочкой. В скором времени малышке хотят придумать новую кличку. Кенгуренок чувствует себя сейчас хорошо. Она уже полностью отказалась от кормления матерью, кушает самостоятельно еду, очень любит сено. Напомним, что в природе альбинизм выявляют у одного кенгуру из 50 тысяч особей.