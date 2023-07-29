Жар-птица из осоки, штурвал – из крышечки: в Тюмени состоялся «Парад колясок»

Фото: Суворова Евгения.

Празднование 437-летней годовщины любимого города началось, по традиции, со всеми любимого «Парада колясок».

После перерыва, связанного с пандемийными ограничениями, тюменцы и гости областной столицы с нетерпением ждали привычного общесемейного городского мероприятия. «Парад колясок», собравший 18 семей-участников прошел на площади у администрации города Тюмени.

Фото: Суворова Евгения.

Темой парада организаторы обозначили «Герои нашего детства». Здесь были герои как советских, российских, так и зарубежных фильмов и книг.

Фото: Суворова Евгения.

Участники подошли к заданию, как всегда, творчески: для изготовления задуманной идеи в ход шли не только традиционные картон, пластик, текстиль, но и не совсем обычные подручные материалы.

Фото: Суворова Евгения.

Так, семья Куксгаузен выполнили жар-птицу из осоки.

Фото: Суворова Евгения.

– Осока растет повсеместно, в том числе у нас во дворе. В детстве, помните, играли «Петушок или курочка»? Вот, посмотрела на это растение и в голове «Нарисовалась» жар-птица, – смеется Насия.

Фото: Суворова Евгения.

Семья Чесноковых участвовала в «Параде колясок» впервые.

Фото: Суворова Евгения.

– Идея – пиратский корабль – была жены, поскольку она просто обожает капитана Джека Воробья с его «Черной жемчужиной» и пересмотрела все фильмы серии «Пираты Карибского моря»!, – рассказывает супруг. – Готовили макет две недели из картона, дерева, ткани, бусин. Старались детально проработать задуманное, много внимания уделили мелочам. Так, штурвал –это крышечка от детского питания. А нашему «Джеку Воробью» скоро 4 месяца!

Фото: Суворова Евгения.

А семья Халмирзоевых, помимо тематической коляски и костюмов, приготовила даже целый танцевальный номер по мотивам сказки «Волшебная лампа Алладина».

– У нас интернациональная многодетная семья. Я русская, муж таджик, – пояснила Оксана Халмирзоева. – Сынок очень любит играть с обезьянкой и смотреть мультфильм про Алладина, поэтому и решили сделать наш выход в стиле восточной сказки.

Фото: Суворова Евгения.

Добавим, празднование Дня города только началось, впереди еще много интересных событий!