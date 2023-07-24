Пошла по сложному маршруту и в тех краях была впервые: что известно об альпинистке из Тюмени, которую убило молнией

Фото: Екатерина Репина.

В горах Красноярского края молния убила альпинистку из Тюмени. 27-летняя Екатерина Репина умерла в природном парке Ергаки в Западном Саяне. Трагедия произошла 16 июля 2023 года. В роковой день тюменка и еще несколько альпинистов отправились на покорение пика Звездный. Коллеги и друзья Екатерины помнят ее как опытную и целеустремленную спортсменку. Рассказываем, что известно о погибшей альпинистке и кем она была.

Не боялась трудностей и всегда шла вперед

Екатерина Репина занималась промышленным альпинизмом, была мастером спорта, часто побеждала в соревнованиях, являлась инструктором третьей категории. Она тренировала молодых спортсменов и была обладателем жетона «Спасение в горах». Девушка всегда особое внимание уделяла безопасности, отмечают родственники погибшей спортсменки.

Фото: Екатерина Репина.

Несколько раз тюменка принимала непосредственное участие в организации поездок в составе Федерации альпинизма Свердловской области.

Родилась альпинистка в Воркуте. Будучи студенткой, вошла в число лучших альпинисток России, отмеченных памятными призом «Стальной ангел». Маршрут по отвесным скалам пройден женской двойкой за три дня. Впрочем, эксперты конкурса оценили его как лучший не только по уровню сложности и риска, но и по особым критериям «Стального ангела» – красота, стиль и женственность. Позже она переехала в Тюмень, здесь жила и работала, часто ездила в Екатеринбург.

Фото: Екатерина Репина.

Судя по официальной странице Екатерины, девушка не боялась покорять самые серьезные горы, обожала приключения. 11 июня она принимала участие в этапе Кубка России в скальном классе, массив Айгир. Массив большой и по высоте (до 80 метров), и по протяженности (7 секторов).

Кремируют и похоронят в Тюмени

Похоронят спортсменку в Тюмени, рассказали в Федерации альпинизма Свердловской области.

Фото: Екатерина Репина.

– Прощание с Катей Репиной состоится завтра 21.07 в 13:00 в Красноярске по адресу: Свердловская, 3д/1. Затем кремация в Новосибирске, и прах доставят в Тюмень. В Тюмени также состоится прощание (время и место будут названы позже). Сообщите, пожалуйста, если планируете приехать в Тюмень на прощание с Катей. Примерная дата пока неизвестна, не ранее 26 июля. Информация нужна для заказа зала для прощания, – пояснили родные погибшей.

Родители альпинистки жили в Воркуте, но планировали переехать в Тюмень с Крайнего Севера, поэтому хотят, чтобы дочь была похоронена именно здесь.

Фото: Екатерина Репина.

Ошибки спортсменов не было

Судя по последним публикациям погибшей, Екатерина собиралась пробыть в горах до 20-х чисел июля. Друзья девушки рассказывают, что она пошла по довольно сложному спортивному маршруту и в тех краях была впервые.

Напомним, что альпинисты начали работать в хорошую погоду. Затем неожиданно пришла туча со стороны озера Золотарного. Спортсменам обзор закрывала стена. Для них непогода стала неожиданностью. Допуск к маршруту имели все, двигались в хорошем темпе. По словам эксперта Стаса Канаева, ошибки спортсменов здесь не было.

Фото: Екатерина Репина.

– Катя «выросла» у меня на сборах. Я помню ее разрядницей, спортсменкой, стажёром и инструктором. Мне было надёжно, когда она находилась на маршруте. Энергия и жизненная радость. Буду помнить, – отмечает Стас Канаев.