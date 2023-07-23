День города Тюмени 29 июля 2023: афиша, куда сходить и что посмотреть Фото: Виктория Гаврик

Уже в эту субботу Тюмень отметит свой 437 день рождения. По традиции, праздник пройдет на многочисленных городских площадках под общим девизом «Мы – вместе!» В 2023 году в концепции празднования Дня города власти учли предложения тюменцев и организаторов событийных площадок, а значит, масштабному празднику – быть! В этой афише мы расскажем, что посмотреть и куда сходить в День города Тюмени 29 июля 2023.

«Тюмень – это наш дом!»

Фото: страница группы во VK

День города Тюмени 29 июля 2023 начнется на Площади 400-летия Тюмени в 12 часов. С приветственным словом к горожанам обратится мэр Руслан Кухарук, после чего стартуют многочисленные мастер-классы и выставки.

- «Тюмень в объективе» - фотопроект, который покажет, как изменился наш город за последнее время;

- «Планета Тюмень» - проект с использованием рисунков тюменских художников. Для него специально изготовили тематические полусферы с изображением достопримечательностей города.

- «Из Тюмени с любовью» - любой желающий может отправить открытку с пожеланиями счастья в любую точку нашей необъятной страны при помощи сотрудников «Почты России».

- Концерт Тюменского духового оркестра и Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова, выступления артистов МАУК «ЦКиТ «Тюмень»» и выступление группы «Любэ».

Фото: Дмитрий Сиялов

Где: Площадь 400-летия Тюмени

Во сколько: с 12.00.

Народное гулянье «Тюмень мастеровая»

Фото: Дмитрий Сиялов

На Цветном бульваре гости праздника погрузятся в атмосферу русской старины и перенесутся в Тюмень XIX века. Каждый желающий сможет узнать удивительные легенды Тюмени, попробовать отгадать сложные загадки от Домового, услышать чудесную игру на гуслях, увидеть старинный кукольный театр и познакомиться с Петрушкой. Конечно же, не обойдется без мастер-классов и разных ярмарок:

- площадка «Хлебный базар» - торговля хлебобулочной продукцией тюменских производителей; - площадка «Русская горница» - проведение мастер-классов декоративно-прикладного творчества; - выставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел «Мастеровая слобода»; - фестиваль традиционных видов спорта «ЕРМАКОВЫ ИГРЫ»; - площадка Государственного аграрного университета Северного Зауралья «Крестьянское подворье».

А еще здесь пройдет праздничный гала-концерт, награждение победителей фестиваля-конкурса частушек «Звени, частушка, пой душа» и конкурса «Тюменский сувенир».

Где: Цветной бульвар

Во сколько: с 12.00 до 19.00.

Фестиваль «Танцующий город»

Фото: Дмитрий Сиялов

На Центральной площади у правительства Тюменской области ведущие хореографы России научат тюменцев танцевать русские танцы, аргентинское танго, лезгинку, бачату, балет, вальс, хип-хоп, брейк. Специальным гостем станет певец из Москвы ArTur, после чего праздник завершится грандиозным гала-концертом.

К слову, каждое направление будет проходить на своей площадке и в определенное время. А с 7 утра здесь же пройдет массовый забег на дистанцию 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, 500 м.

Где: Центральная площадь

Во сколько: массовый забег – в 7 утра, праздничная программа – с 12.00 до 20.30.

«Тюмень – территория силы»

Фото: Нина Худякова

Спортсменам стоит забежать на набережную реки Тура, где весь день будут проходить спортивные мероприятия. В их числе: турнир по бодибилдингу, турнир по силовому экстриму «Территория силы», детский забег «Тюмень быстрая», установление рекордов по воркаут-элементам, выполнение золотого воркаут норматива и интерактивная программа с розыгрышем подарков.

Правда, для участия в соревнованиях нужна предварительная регистрация, узнавайте все заранее! Кроме того, на набережной пройдут шоу-фестиваль МОРЕmore, которое включает в себя 3 спортивных площадки: чирлидинг, тамблинг и батут, а также фестиваль в рамках федерального проекта «Уличная классика». Да, тоже спортивный.

Где: Набережная реки Тура

Во сколько: с 9.00 до 20.00.

Национальный праздник «Сабантуй»

Фото: Дмитрий Сиялов

Национальная борьба на поясах «Корэш», армрестлинг среди женщин и мужчин, поднятие гири среди женщин и мужчин, национальные игры «разбей горшок», «перетягивание палки», «бег с яйцом в ложке» и, конечно, праздничный гала-концерт с участием артистов из Татарстана и мастер-классы. Все это можно будет увидеть в Заречном парке на Сабантуе. «Вишенкой» на торте праздника станет зрелищное представление с участниками XIII - Всероссийского открытого турнира по силовому экстриму высшего уровня «Арангул - Батыр - 2023».

Где: Парк Заречный

Во сколько: с 12.00.

Фестиваль уличных театров «Сны улиц»

Фото: Дмитрий Сиялов

В 18-м по счету фестивалю примут участие режиссеры из Санкт-Петербурга, танцоры из Казани и театры из Тюмени. Перфоманс от артистов пройдет не только в День города Тюмени 29 июля, но и 30 июля. Кроме того, в рамках фестиваля запланирована лекция про современное перформативное искусство от театроведа, кандидата искусствоведения Юлии Клейман.

Параллельно фестивалю уличных театров пройдет ремесленный фестиваль – с выставкой наличников и мастер-классом по деревянному зодчеству.

Где: Пешеходная часть улицы Дзержинского.

Во сколько: с 12.00 до 21.00.

Праздничный фейерверк

Фото: Дмитрий Сиялов

Самая любимая часть праздника – великолепный салют, который озарит небо над Турой. Кульминацией праздника станет пиротехническая открытка, которую посвятят присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести».

Где: Набережная реки Тура

Во сколько: в 22.00.

ЧТО ЕЩЕ?

В День города Тюмени 29 июля 2023 также пройдут:

- Парад красных машин;

- Городской фестиваль «Пикник книг на площади Солнца»;

- Праздничная программа «Дружный город» в Сквере депутатов;

- Детский фестиваль творчества «Парад талантов» и тюменская лаборатория Детского счастья в сквере Льва Ровнина;

- Праздник колокольного звона в Гилевской роще;

- Город детства «Крылатые качели» на Городской площади;

- Городской фестиваль детского творчества «Хоот вееки» в сквере Владислава Крапивина;

- Праздничная программа «Город вдохновения» в Комсомольском сквере;

Вот такой масштабный и насыщенный День города Тюмени 29 июля 2023 ждет нас уже в ближайшую субботу. Мы уже выбрали самые интересные площадки, а вы?