В Тюмени на КПД скрутили неадекватного парня в одних трусах

Фото: скриншот с видео

Настоящая драма разыгралась сегодня вечером, 20 июля, на КПД, в районе Текстильной и Парфенова. Из-за истерик тюменки на скандал сбежались соседи из ближних домов. Дело в том, что ее молодого человека в неадекватном состоянии и в одних трусах скрутили полицейские возле полицейского участка на ул. Парфенова. Кадры с места происшествия в редакцию «КП»-Тюмень» прислали читатели издания.

– Регина, на помощь, меня бьют! – кричит девушка, которую пытался успокоить полицейский (справедливости ради, никто ее и пальцем не трогал. Участковые отправили ее в участок вместе с ее парнем).

Всё время, пока девушка находилась рядом с участковыми, ее истерика не утихала. Крики можно было слышать с улицы, возле бывшего местного магазина «Бегемот». Через 20 минут после происшествия к участку подъехала машина дежурной части, в которую и поместили буйного мужчину. Всё это время девушка кричала: «Дайте мне его поцеловать на прощание!». Видимо, понимая, что молодому человеку светит статья.

Несмотря на то что родственница девушки принесла ему обувь и штаны, тот практически отказался одеваться и с голым торсом, в наручниках, отправился в машину дежурной части.

Очевидцы происшествия наотрез отказались комментировать ситуацию и рассказывать о том, в чем виноват молодой человек. Однако, по некоторым данным, неподалеку случилась поножовщина, в которой участвовал молодой человек (но это пока не подтверждено). Более того, в отношении полицейских (а это, на минуточку, представители власти) было совершено оскорбление со стороны буйной парочки. Будет ли возбуждено уголовное дело, покажет время.

К слову, родственница девушки, которую тут же отвели домой, крайне негативно отнеслась к съемке происшествия, что может повлечь за собой уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что пока сведений о происшествии нет. Подробности мы узнаем уже завтра.