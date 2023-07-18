В Тюменской области медведь напал на камеру слежения

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

В Тюменской области медведи разнесли фотоловушку в охотхозяйстве «Чугунаевское». Момент нападения косолапого отряда на аппаратуру владельцы разместили в Telegram-канале охотхозяйства.

– Преступление раскрыто! Нашли варваров, ломающих фото- и видеоаппаратуру нашего охотхозяйства. Это банда из трех подельников – мама и два сыночка, – написали сотрудники тюменского охотхозяйства в соцсетях.

На кадрах, снятых специалистами, видно, что поначалу мишки просто прогуливались по лесу, потом один из них заметил камеру видеонаблюдения, залез на дерево и расправился с фотоловушкой, перед эти тщательно облизав ее. Сотрудники охотхозяйства отмечают, что косолапых варваров было трое. Они часто ломают камеры видеонаблюдения, но раньше поймать хулиганистые морды с поличным не получалось.

Судя по всему, медведям просто хотелось поиграть, а фотоловушку они приняли за игрушку.

Кстати, встретить медведей в Тюменской области – проще простого, особенно в теплую пору. Наибольшую симпатию местные жители питают к маленьким косолапым. Периодически в тюменских пабликах появляются разнообразные видео, в которых главные герои – косолапые проказники. Например, в ноябре 2020 года одна из северянок засняла на камеру, как любопытный медведь попытался вломиться в дом к жителям. Правда, полакомиться вкусняшками мишке не удалось – его прогнали хозяева. Еще годом ранее жителей ХМАО перепугал медведь в биатлонном центре. В районе «Ледового дворца спорта» взволнованные очевидцы заметили медведя, который вышел прямо на площадку центра. Покрутился и ушел в чащу леса.

Напомним, 3 июля в Югре медвежонок вышел из леса к дачному поселку и нарвался на бесстрашных козлят. Косолапый бегал по участку между теплицами.