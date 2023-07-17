На набережной у моста Влюбленных тюменцы обнаружили многочисленные повреждения

Набережная реки Туры — единственное в России четырехуровневое сооружение подобного рода. Фото: Виктория Гаврик

Любимому месту для прогулок гостей и жителей Тюмени – набережной Туры у моста Влюбленных – после длительных дождей и аномальной жары требуется косметический ремонт. В середине лета выяснилось, что многочисленная плитка имеет повреждения, в некоторых местах она вздулась и разъехалась, обнажив огромные щели. Под ногами плитка ходит, шатается, а где-то образовались дыры в конструкции. И это всё несмотря на многочисленные траты на содержание набережной.

На ситуацию обратили внимание наши читатели. На предоставленном фото видны огромные дыры между плитками.

Дыры, вздутия и потрескивания – все это можно заметить, на сделанных фотографиях. Фото: Виктория Гаврик

Мы отправились и проверили, что происходит с конструкциями на набережной у моста Влюбленных, и увидели, что почти вся плитка с правой стороны, у Свято-Троицкого монастыря, имеет «усталый вид».

Дыры, вздутия и потрескивания – всё это можно заметить на сделанных фотографиях. А дно Туры и вовсе усыпано различными железными балками, мусором. По мнению тюменцев, всё это сильно портит внешний вид главной достопримечательности города.

Вся плитка у Свято-Троицкого монастыря имеет «усталый вид». Фото: Виктория Гаврик

– По информации «Тюменьгормоста», до 28 июля основные пешеходные направления на набережной у моста Влюбленных будут приведены в нормативное состояние, – сообщила редакции «КП» председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

В некоторых местах она вздулась и разъехалась, обнажив огромные щели. Фото: Виктория Гаврик

Напомним, что на ремонт набережной Тюмени ежегодно власти тратят порядка 133 миллионов рублей. В мэрии города подсчитали, сколько денег за 2022 год ушло на содержание этого городского пространства. В зимнее время подрядчики создают ледовые катки и обслуживают их, поддерживая в хорошем состоянии. Это также включено в общую сумму. Мост обошелся властям в 3,2 миллиона рублей, внушительная часть уходит на электроэнергию: меняющаяся подсветка и фонари.

На ремонт набережной Тюмени ежегодно власти тратят порядка 133 млн рублей. Фото: Виктория Гаврик

Набережная реки Туры – единственное в России четырехуровневое сооружение подобного рода и одно из любимых мест отдыха местных жителей. В последний раз мэрия спасала набережную после затяжных дождей в 2019 году. Тогда власти потратили на ее ремонт порядка 4 миллионов рублей.