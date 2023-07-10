Где собрать землянику и клубнику в Тюменской области: называем ягодные места

Фото: группа «Грибы и грибники Тюменской области».

Чтобы добыть манящую сочную ягоду, тюменцы чаще всего либо едут на дачу, либо бегут на рынок или в супермаркет. Есть еще один способ – собрать ягоду самому в плодопитомнике или в лесных массивах. Это не только согреет душу тем, у кого нет дачи, но и сэкономит деньги.

Фото: группа «Грибы и грибники Тюменской области».

В Тюменской области начался сезон сбора земляники и полевой клубники. Ягода поспела, и горожане везут дары природы из леса вёдрами. Многие сибиряки взяли лукошки в руки и съездили в лес. Жители Тюмени поделились в соцсетях особыми местами, где им удалось насобирать огромные вёдра вкусной земляники. Сбором ягод похвастались пользователи группы «Грибники Тюмени и Тюменской области».

Несмотря на то что ягодный урожай летом 2023 года относительно скудный, некоторые жители региона все-таки отыскали места, где можно собрать целое ведро земляники и даже голубики.

Несколько ведер с ягодами набрали жители в лесу, не доезжая до озера Гурино. Там тюменка обнаружила целую поляну земляники, грибов не было. Сибирячка поделилась снимком от 9 июля 2023 года.

Фото: группа «Грибы и грибники Тюменской области».

В социальных сетях люди посоветовали ехать за земляникой и клубникой в сторону Комарово и Падерино, там можно собрать немного ягод.

Фото: группа «Грибы и грибники Тюменской области».

Маслята и пару вёдер лесной ягоды рекомендуют тюменцы собирать на Ирбитском тракте. Много черники, малины и земляники насобирала жительница региона у пруда Лесной. Из грибов женщина обнаружила только поганки.

Фото: группа «Грибы и грибники Тюменской области».

Полянки со спелой и крупной земляникой можно найти в лесах Нижнетавдинского района, пишут пользователи.

Фото: группа «Грибы и грибники Тюменской области».

«Нижнетавдинский район. Грибов нет. Лес очень сухой. Зато ягод море. Полянка находится за Велижанским трактом», – посоветовал Александр.

Фото: группа «Грибы и грибники Тюменской области».

Местные жители отметили, что в леса стоит ездить не только ради ягод, но и для поиска грибов, прогулок с детьми, отдыха на природе и приятных воспоминаний.

Фото: группа «Грибы и грибники Тюменской области».

Отправляясь в лес за ягодами и грибами, жителям стоит помнить о правилах пожарной безопасности и личном самочувствии. В такую погоду опасно находиться на солнце долгое время, отмечают санитарные врачи. Как напоминает Роспотребнадзор Тюменской области, жители, уходя в лес, не должны забывать закрывать все части тела, это защитит любителей тихой охоты от опасных насекомых и травм от веток. Голова должна быть обязательно покрытой – кепкой, панамкой или другим головным убором. При себе следует постоянно держать воду и средство связи.