Под Тюменью танк разогнал отдыхающих на диком пляже у озера Андреевское

Фото: читатель «КП».

Дикий пляж на озере Андреевское под Тюменью перекрыли для въезда машин. Военнослужащие разгоняют отдыхающих на танках. Теперь там шлагбаум и выставлена охрана из курсантов ТВВИКУ. По словам очевидцев, перекопаны все подъезды на дикий пляж.

– На Андреевское озеро приехал танк и выкуривает отдыхающих, восторгу нет предела, – обратились в редакцию «КП» отдыхающие.

На вопросы тюменцев, желающих добраться до пляжа на транспорте, солдаты отвечают, что проселок перекрыли по приказу начальства. Журналисты редакции «КП» выяснили, что причиной вмешательства военных стала близость озера к полигону ТВВИКУ. Горы мусора, которые отдыхающие оставляли на берегу и в прибрежном лесу, не устроили экологическую проверку, прибывшую на военный объект из Москвы.

– Границы действительно города Тюмени. Земля вся там предоставлена ТВВИКУ и ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны. Получается, действия их законны. Город там не участвует, – рассказали журналисту в пресс-службе городской администрации.

В ТВВИКУ сообщили, что купаться на землях Минобороны запрещено. Танк выехал на пляж, чтобы расчистить территорию, скоро там должны пройти учения со спецтехникой. После этого танк уехал с пляжа, но никого военнослужащие не гоняли, заверили в военном вузе.

Напомним, что в пределах озера Андреевское водителей разворачивают на полпути, иногда просят оставить машины и передвигаться пешком к водоему. Большая часть населения реагирует на просьбы солдат спокойно.