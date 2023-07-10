Фестиваль «Абалакское поле» после трехлетнего перерыва собрал тысячи реконструкторов и гостей

Фото: Суворова Евгения.

Фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» является одним из самых популярных культурных событий региона. Ежегодно тысячи участников и гостей-туристов собираются на гостеприимной тобольской земле.

Очутиться в средневековом городе

В этот раз ХIV фестиваль «Абалакское поле» получился еще более многолюдным, ведь он состоялся после трехлетнего перерыва, связанного с ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии.

Фото: Суворова Евгения.

Фестиваль исторической реконструкции, посвященный Руси и ее соседям в VIII – XI веках впервые длился три дня, с 7 по 9 июля. В его «меню» были представлены состязания дружин средневековых воинов, большой турнир лучников, мастер-классы по средневековым играм и танцам, показ моды, презентация блюд того времени и многое другое.

Каждый входящий на территорию туристического комплекса «Абалак», где проводился фестиваль, словно на машине времени переносился на улочки средневекового городка с его бурной ярмарочной торговлей и ремесленными мастерскими. В них можно было научиться делать свечи из воска и изделия из глины, чеканить монеты и даже… высекать огонь.

Фото: Суворова Евгения.

Здесь же можно было приобрести на память разные интересные вещицы.

Так, Клим Абрамов, представляющий челябинскую мастерскую «Эпос», пояснил, что вместе с товарищами занимается литьем украшений (подвески, кольца) – реконструкторских реплик из металла. А в косторезной мастерской ребята готовят изделия из кости, рога и бивня мамонта.

Фото: Суворова Евгения.

– Занимаемся реконструкцией эпохи раннего Средневековья: изучаем находки археологов, сами участвуем в раскопках. Изучение древности – очень увлекательный процесс, – подчеркнул мужчина.

Две тысячи часов на кольчугу

Если вы думаете, что быть средневековым воином легко, то заблуждаетесь! Помимо высокого риска расстаться с жизнью во время сражений беднягам приходилось носить на себе специальное облачение, вес которого, в частности кольчуги, составлял 10 – 15 килограммов!

Примерить ее вместе со шлемом и сфотографироваться с мечом в руках предлагал Рашид Каричев.

– Начинали 12 лет назад с бутафорских кольчуг. Так, вот эта сделана из обычного строительного гровера (шайбы пружинной). А эта настоящая, изготовлена из проволоки (кольца предварительно сверлятся, прорубаются отверстия, затем закрепляются заклепками), – объясняет участник фестиваля. – Стандартная кольчуга весит 10 – 15 килограммов, есть и ее облегченный вариант (7 – 10 килограммов).

Есть еще один вариант кольчуги – бехтерец (с вплетенными пластинами).

– Для «выпуска» этих изделий не талант нужен, а огромное терпение, – смеется Рашид. – Представьте: изготовление колец для кольчуги занимает тысячу часов, еще тысяча часов идет на их сборку в готовое изделие!

Ценовой диапазон составляет 55 – 150 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

На адреналине

Фото: Суворова Евгения.

Одними из самых зрелищных событий на фестивале, безусловно, являются многочисленные состязания, как индивидуальные, так и командные, которые проходят на ристалище. Среди них волчарня – сражение по принципу «каждый сам за себя», бой каждого против всех остальных. Побеждает в волчарне тот, кто дольше продержался.

Денис Худяков, член клуба исторической реконструкции «Лютые звери» из Челябинска, впервые на «Абалакском поле».

– Чтобы узнать принципы сражения волчарни, нужно сначала разобраться в битве «Круги Локи». Локи – это скандинавский бог хитрости и проказы. В этом сражении люди разбредаются по кругу и «месят» друг друга мечами. Здесь нет чести, достоинства, может быть даже и предательство. Волчарня – то же самое, что и «Круги Локи», только битва идет между дружинами, – пояснил Денис. – Битва на затупленных мечах – это море адреналина, могу сравнить ее со страйкболом. В волчарне столько эмоций: крики, споры, даже ругань, но в то же время и объятия, дружеские братания! Сила адреналина до сих пор тащит меня в бой, и я не устал, хотя не спал всю ночь.

«Абалак, качай!»

Впрочем, в ночь с 8 на 9 июля мало кто спал, если только малыши на руках у родителях.

Ночной опен-эйр «Медовый пир» заворожил прекрасной музыкой, мощным вокалом и мрачной атмосферой средневековой сказки, а авторские мелодии подарили настоящий праздник фанатам.

Фото: Суворова Евгения.

– Абалак, качай! – скандировали они.

На сцене выступили AETERNA, Gilead, Vanessadd и McNab.

Как рассказал участник фолк-группы McNa Петр Пудов, фолк-группа играет музыку европейского Средневековья, народные песни и композиции в этом жанре.

– Наша группа из пяти единомышленников названа по имени шотландского клана, который существует и сейчас. Название означает «сын аббата», его основали дети священников, и в нашей группе дети священнослужителей тоже есть, – говорит Петр Пудов. – Среди музыкальных инструментов, на которых мы играем, волынка, флейты и вистлы, циттерн (средневековый струнный инструмент), иранский сантур, виолончель, скрипка и баян. Исполняем и лирические, задумчивые вещи, и танцевально-плясовой «угар».

Добавим, что, помимо выступления музыкальных групп, для гостей организовали захватывающее дух фаер-шоу от тобольского коллектива «ТОК Feuerwind».