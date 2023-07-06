В тюменских сетевых магазинах нашли паленое сливочное масло от завода «Сибирский вкус»

Продукция предприятия была признана некачественной и опасной для употребления. Фото: Виктория Гаврик

В Москве была проведена экспертиза сливочного масла, произведенного на тюменском заводе «Сибирский вкус». Продукция и товар предприятия были признаны некачественными и опасными для употребления. Согласно информации, размещенной на портале ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, в ходе проверки сотрудниками Россельхознадзора и правоохранительными органами было выявлено сливочное масло, которое продают под видом продукта высокого качества, на самом же деле это низкосортный фальсификат с добавлением пальмового масла.

«В обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям. Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, которые являются опасными и (или) некачественными по органолептическим показателям; которые не соответствуют представленной информации, в том числе имеют в своем составе нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации значениям, и (или) содержат предметы, частицы, вещества и организмы, которые образовались или были добавлены (внесены) в процессе производства пищевых продуктов (загрязнители), наличие которых может оказать вредное воздействие на человека и будущие поколения, информация о которых до потребителя не доведена, и (или) которые не имеют установленных сроков годности для пищевых продуктов, материалов и изделий (в отношении которых установление срока годности является обязательным) или срок годности которых истек, и (или) показатели которых не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, образцу, документам по стандартизации, технической документации; в отношении которых установлен факт фальсификации; в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость», – указано в материалах проверки, которые есть в распоряжении редакции «КП».

Кроме того, по результатам проверки компании было вынесено предупреждение. Молочная продукция тюменского предприятия в течение установленного срока должна быть изъята из оборота и утилизирована.

Отметим, что проверка на территории тюменского завода проходила 20 июня 2023 года. Однако ее результаты были опубликованы на текущей недели. Это второе предостережение предприятию «Сибирский вкус». Первое ему было выдано 6 июня. Аналогичные нарушения в реализации продукта были обнаружены сотрудниками надзорного ведомства в мае 2023 года.

Согласно открытым данным, в 2022 году выручка предприятия увеличилась на 59% – до 411 миллионов рублей, чистая прибыль сократилась на 96% и составила 196 тысяч рублей.

За период с 2015 года в арбитражных судах было рассмотрено 11 дел с участием «Сибирского вкуса». В шести случаях компания выступала в роли ответчика.

В августе 2019 года в связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор на 20 суток приостановил производство на предприятии ООО «Сибирский вкус». Были обнаружены нарушения норм производства пищевых продуктов. Кроме того, на оборудовании предприятия нашли участки с плесенью и комками грязи.