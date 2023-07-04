Дождались, пока укусит: жителей поселка Московский больше года терроризируют бродячие собаки

Фото: предоставлено героиней материала.

В новой нарезке поселка Московский с каждым месяцем появляются новые дома, а с ними и семьи. Это неудивительно, так как данные земли выдавались именно многодетным. Но дети этих семей боятся гулять вне своего участка. Виной всему стали агрессивные бездомные собаки.

Как рассказывают местные жители, больше года назад по улицам стала гулять бродяжка, которая вскоре обзавелась потомством. Неравнодушные сельчане даже поставили дворняжкам будку, которую они с удовольствием облюбовали. Но после того, как собака напугала местную школьницу и отняла у нее варежки, был вызван отлов, собаку увезли, оставив только подросших щенят. Вскоре мать семейства вернули на место, буквально через два месяца.

Фото: предоставлено героиней материала.

После данного случая сельчане стали бурно обсуждать судьбу бездомных животных. Одни сетовали на то, что собаки пугают детей и взрослых, поэтому есть острая необходимость в их отлове. Другие же призывали оставить животных в покое, так как с их появлением с улиц исчезли закладчики наркотиков.

Но просьбы жителей в администрации поселка о необходимости отлова собак оставались безответными. И тут случилось то, чего так все боялись. Собака напала на ребенка. 9-летняя девочка стала жертвой бездомной дворняги, когда направлялась в гости в соседний дом. Когда она подошла к калитке и постучала в нее, ребенка за ногу укусило животное. В страшном испуге и истерике девочка убежала домой. Впереди ее ждали боль, травматология и лечение.

Фото: предоставлено героиней материала.

Примечательно, что инцидент произошел еще 4 июня, а действий не предпринято и по сей день. Родители девочки писали заявление в полицию, которая направила обращение в администрацию поселка. Подрядчик по отлову также перестал выходить на связь.

Фото: предоставлено героиней материала.

В итоге ребенок и другие соседские дети боятся выходить на улицу, а бездомные собаки вальяжно продолжают бродить по местным улицам.