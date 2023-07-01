Ремонт без травм: как тюменцам не навредить себе при обустройстве квартиры и дачи

Важно не забывать и о технике безопасности Фото: Вера Зенина

Лето - не только сад и огород, а еще ремонт квартиры, строительство дачи и обустройство бани, с которыми многие решают справиться своими силами. И, чаще всего, успешно. Но даже самые аккуратные и осторожные работники время от времени попадают молотком по пальцу, обжигаются паяльниками или сваркой, режутся металлическим профилем и арматурой, разбивают головы и ломают кости.

В большинстве случаев неприятностей можно избежать, если своевременно позаботиться о собственной безопасности и благополучии близких. Вот несколько правил:

1. Еще до начала строительных и ремонтных работ изучите инструкции по эксплуатации приборов и проверьте исправность инструментов, насколько крепко «сидят» на рукоятках топоры и молотки.

2. Запаситесь средствами индивидуальной защиты, страховочными ремнями и тросами. Позаботьтесь о том, чтобы обувь была прочной (при неаккуратном использовании триммеров и газонокосилок существует риск повредить ноги), а одежда удобной, но не слишком свободной - иначе вслед за ней режущие части строительных инструментов могут «зажевать» руки или ноги.

3. При ремонте квартиры и замене кровли дачного домика пользуйтесь раздвижными лестницами и стремянками, у которых площадь опоры больше, а вероятность опрокидывания, наоборот, меньше. Подниматься на чердак или крышу садовой постройки нужно только со страховочным поясом и только по неподвижно закрепленной лестнице, а не по приставной, которая может неожиданно «поехать» в сторону и упасть в самый неподходящий момент.

4. Не спрыгивайте с последних ступеней лестницы. Излишняя торопливость может обернуться переломом пяточной кости, особенно для пожилых людей с остеопорозом. Порой достаточно неудачного прыжка с высоты в полметра, чтобы редкая, но тяжелая и опасная травма надолго лишила пострадавшего возможности нормально двигаться.

- Из-за скудного кровоснабжения пяточная кость срастается очень медленно. В лучшем случае полноценно наступать на стопу можно будет через три-пять месяцев, - предупреждает Антон Терехин, руководитель экстренной службы ОКБ №2 . - Резкая боль и отек в области пятки, гематома на лодыжке, визуальная деформация конечности, неспособность опираться на поврежденную ногу - поводы для незамедлительного обращения в травмпункт. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов полностью восстановить функциональность стопы, голеностопного сустава и вернуть человека к активной жизни

До осмотра медиков облегчить состояние пострадавшего можно, если уменьшить боль и отечность. Делается это следующими способами:

1. При помощи свёрнутой одежды или подушек неподвижно уложите стопу выше уровня корпуса.

2. Аккуратно и быстро обнажите поврежденную ногу, полностью расшнуровав обувь и срезав носок.

3. При закрытой травме приложите ледяной компресс к месту повреждения.

Берегите себя и близких. Пусть обустройство квартиры или дачи будут связаны с удовольствием и приятной усталостью после неё, а не травмами и неприятностями.