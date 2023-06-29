Бухгалтер православной школы в Ялуторовске присвоила больше миллиона рублей

Зарплата сотрудников уходила на ее банковский счет. Фото: Татьяна Коркина

Главного бухгалтера ялуторовской православной школы обвиняют в мошенничестве. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более миллиона рублей. Почти три года она переводила на свой банковский счет зарплату сотрудников.

– В период с января 2019 года по июль 2022 года обвиняемая, являясь главным бухгалтером частного общеобразовательного учреждения «Ялуторовская православная гимназия», путем завышения сумм начисленной себе заработной платы, присваивала денежные средства, – пояснили в областной прокуратуре.

Проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции и бюджетного законодательства провела прокуратура Ялуторовского района с привлечением специалистов администрации муниципального района.

В результате прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. После этого в отношении теперь уже бывшего главбуха возбуждено уголовное дело о присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму более 850 тысяч рублей. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Материалы дела переданы в Ялуторовский районный суд.