В Тюмени продолжается демонтаж коррекционной школы на улице Красных Зорь

Скоро от учреждения останется только пыль и зеленая поляна. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени продолжается демонтаж коррекционной школы, которая расположена на улице Красных Зорь. Напомним, снос здания должен завершиться в 2023 году. Работы продолжаются, они в самом разгаре. Показываем, как в Тюмени ликвидируют школу с 80-летней историей.

Территория бывшего образовательного учреждения полностью огорожена, обзору мешают деревья и горы строительных отходов. На заборе висит табличка, на которой написано: «Вход на территорию школы запрещен, ведутся строительные работы».

Специалистам предстоит выполнить полный демонтаж конструкций, чтобы освободить участок для строительства новой школы. Фото: Виктория Гаврик

Внутреннюю часть здания полностью ликвидировали, специалисты приступили к внешнему демонтажу объекта. Скоро от учреждения останется только пыль и зеленая поляна. К работам строители приступили в начале июня 2023 года. Сначала подрядчик демонтировал окна и двери, позже разобрал крышу и фасад.

– Специалистам предстоит выполнить полный демонтаж конструкций, чтобы освободить участок для строительства новой школы. Первым делом подрядная организация демонтирует окна и двери, затем разберёт кровлю. Снос самого здания начнется во второй половине июня. Завершить работы планируется в октябре текущего года, – заявляли в городской администрации.

Завершить работы планируется в октябре текущего года. Фото: Виктория Гаврик

Отметим, что коррекционная школа на улице Красных Зорь была построена в 1939 году, во время Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь. В 2020 году власти решили демонтировать старое здание и построить на его месте новое. Новая школа вместит в себя больше 1 100 учеников. На ее строительство из бюджета города было выделено порядка 1,6 миллиарда рублей.

Пока объект демонтируют и строят вновь, школьников перевели в другие образовательные учреждения. Работы по ликвидации объекта завершатся в октябре 2023 года, рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Новая школа вместит в себя больше 1100 учеников. Фото: Виктория Гаврик

Добавим, в 2021 году по заказу ГКУ ТО «Управление капитального строительства» ООО «ПРОЕКТ 2001» провело инструментальное обследование строительных конструкций. Эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна.