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Общество27 июня 2023 5:10

В Тюмени продолжается демонтаж коррекционной школы на улице Красных Зорь

Показываем, как в Тюмени ликвидируют школу с 80-летней историей
Виктория Гаврик
Скоро от учреждения останется только пыль и зеленая поляна.

Скоро от учреждения останется только пыль и зеленая поляна.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени продолжается демонтаж коррекционной школы, которая расположена на улице Красных Зорь. Напомним, снос здания должен завершиться в 2023 году. Работы продолжаются, они в самом разгаре. Показываем, как в Тюмени ликвидируют школу с 80-летней историей.

Территория бывшего образовательного учреждения полностью огорожена, обзору мешают деревья и горы строительных отходов. На заборе висит табличка, на которой написано: «Вход на территорию школы запрещен, ведутся строительные работы».

Специалистам предстоит выполнить полный демонтаж конструкций, чтобы освободить участок для строительства новой школы.

Специалистам предстоит выполнить полный демонтаж конструкций, чтобы освободить участок для строительства новой школы.

Фото: Виктория Гаврик

Внутреннюю часть здания полностью ликвидировали, специалисты приступили к внешнему демонтажу объекта. Скоро от учреждения останется только пыль и зеленая поляна. К работам строители приступили в начале июня 2023 года. Сначала подрядчик демонтировал окна и двери, позже разобрал крышу и фасад.

– Специалистам предстоит выполнить полный демонтаж конструкций, чтобы освободить участок для строительства новой школы. Первым делом подрядная организация демонтирует окна и двери, затем разберёт кровлю. Снос самого здания начнется во второй половине июня. Завершить работы планируется в октябре текущего года, – заявляли в городской администрации.

Завершить работы планируется в октябре текущего года.

Завершить работы планируется в октябре текущего года.

Фото: Виктория Гаврик

Отметим, что коррекционная школа на улице Красных Зорь была построена в 1939 году, во время Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь. В 2020 году власти решили демонтировать старое здание и построить на его месте новое. Новая школа вместит в себя больше 1 100 учеников. На ее строительство из бюджета города было выделено порядка 1,6 миллиарда рублей.

Пока объект демонтируют и строят вновь, школьников перевели в другие образовательные учреждения. Работы по ликвидации объекта завершатся в октябре 2023 года, рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Новая школа вместит в себя больше 1100 учеников.

Новая школа вместит в себя больше 1100 учеников.

Фото: Виктория Гаврик

Добавим, в 2021 году по заказу ГКУ ТО «Управление капитального строительства» ООО «ПРОЕКТ 2001» провело инструментальное обследование строительных конструкций. Эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна.

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