Тюменская чиновница совершила суицид после приговора суда

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Наталью Митриковскую в 2021 году признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Дело рассматривала судья Алена Белых. По данным следствия, в 2015 году сотрудница мэрии Тюменского района незаконно присвоила 25 тысяч рублей бюджетных средств.

Тюменка работала экономистом-сметчиком в МУП ЖКХ «Успенкое». Уголовное дело было заведено против нее и Андрея Богомолова – начальника учреждения. В материалах дела указано, что подозреваемые вступили в преступный сговор: они заключили договор с администрацией Переваловского муниципального образования на оказание услуг в сфере ЖКХ. Работы не были выполнены, а денежные средства получены. Предполагалось, что Митриковская получила 25 тысяч рублей, а остальные 175 тысяч – Андрей Богомолов.

На судебном заседании женщина все отрицала, вину не признавала. Изначально ее и Богомолова посчитали виновными. Женщина получила год и 10 месяцев лишения свободы условно, а ее руководитель – два года, также условно. После решения суда Наталья Митриковская в 2022 году совершила суицид. Однако семья погибшей и сторона защиты продолжают бороться за честь тюменки.

Адвокат Натальи Митриковской подал кассационную жалобу в Челябинске. Новый судья отменил решение первой инстанции и вернул дело на новое рассмотрение.

– Уголовное дело рассматривается Тюменским районным судом второй раз. Первый приговор кассация отменила, вернув дело на новое рассмотрение, – рассказали редакции «КП-Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отметим, один из участников уголовного дело поменял показания, поэтому процесс по делу Богомолова-Митриковской все еще продолжается.