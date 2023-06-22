В Тюмени за июнь сахар подорожал в среднем на 4%

За июнь килограмм сахара-песка подорожал сразу на 3 рубля. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области планомерно растет стоимость сахара-песка. С 1 июня в России отменили ограничения на оптовые и розничные цены на сахар, именно поэтому они сразу выросли. По данным сайта Минфина «Ай мониторинг», в Тюменской области стоимость сахара за неделю выросла на 0,6%. За июнь килограмм сахара-песка подорожал сразу на 3 рубля в регионе.

На сегодняшний день, отмечают садоводы, его можно приобрести за 69 рублей, в зависимости от магазина и цен, которые устанавливает торговая сеть. В некоторых точках стоимость сахара составляет 78 рублей за килограмм, а в других – под 90 рублей.

По мнению тюменских экономистов, рост цен на сахар в весенне-летний период ожидаем. Ведь у дачников начинаются первые заготовки: ягоды, фрукты, овощи. Спрос на этот продукт питания растет, а значит товар активнее раскупают, поэтому не исключен незначительный сезонный рост цен на сахар-песок. Специалисты напомнили, что с 2022 года в России действует механизм закупочных и товарных интервенций сахара, направленный на стабилизацию цен и поддержку сельхозпроизводителей.

Динамика цен будет зависеть от соотношения спроса и предложения. Вероятно, следует ожидать повышения оптовых цен на сахар, поскольку производителям необходимо создавать резерв средств для ремонта импортного оборудования и закупки комплектующих. Розничные цены будут зависеть от затрат на доставку продукции и издержек торговых организаций, но их возможный рост в дальнейшем будет ограничиваться платежеспособным спросом.

— В Тюменской области и в целом по стране увеличилось производство тепличных овощей. Это привело к снижению цен на огурцы и томаты до уровня ниже прошлого года. Хороший урожай картофеля, собранный в области в 2022 году, продолжил оказывать влияние на динамику цен: в годовом выражении удешевление картофеля в мае ускорилось, — рассказали в пресс-службе Центробанка России.