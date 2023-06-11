В Тюмени обезумевший фанат выбежал на сцену во время выступления группы RASA с песней про пчеловода

Обезумевший фанат выбежал на сцену во время выступления группы RASA с песней про пчеловода Фото: Евгений Значковский

Как ни крути, а бесплатные концерты в городах редко обходятся без эксцессов. Летом 2022 года в Екатеринбурге обезумевшая фанатка выскочила к певице Максим (организаторы чуть позже дали официальный комментарий произошедшего), а сегодня, 11 июня, в Тюмени обезумевший фанат выскочил на сцену во время выступления группы RASA. Коллектив в это время исполнял свой хит «Пчеловод» и даже якобы не заметил молодого человека в черной футболке. Хотя во время выступлений группы PIZZA и IOWA подобных «перфомансов» замечено не было.

Организаторы выступления пока никак не прокомментировали произошедшее, хотя охраны на площади 400-летия Тюмени было пруд пруди. Несмотря на это, один из слушателей умудрился выскочить на сцену, после чего участники коллектива самостоятельно вывели парня с площадки. Помощь охраны в этом случае не понадобилась. Кем является молодой человек и как он пробрался на сцену к кумирам – пока не известно, однако это один из немногих случаев в Тюмени, когда фанаты пробираются к любимым исполнителям «через тернии к звездам».

Группа RASA в Тюмени 11 июня 2023 Фото: Евгений Значковский

Напомним, выступление группы RASA прошло в Тюмени несколько часов назад, в рамках празднования Дня России. Помимо исполнителей «Пчеловода» в центре Тюмени спели свои хиты IOWA («Улыбайся») и PIZZA («Пятница»). Организатором концерта трех звезд стал один из тюменских застройщиков, который «решил подарить людям праздник» в преддверии 12 июня. По предварительным данным, концерт посмотрели более 50 тысяч человек.