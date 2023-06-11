Тюменцы сбежали из шумного города в деревню и начали выращивать коз

Тюменцы променяли жизнь в городе на сельскую глубинку. Фото: из архива семьи Вебер

Считается, что любой человек мечтает жить в мегаполисе или, по крайней мере, в большом городе с невероятным количеством развлечений на разный вкус и кошелек. А семья Вебер –супруги Владимир и Екатерина и сын Максим – наоборот, сбежали из областного центра в маленькую деревеньку, что под Заводоуковском и начали выращивать коз. На сегодняшний день в личном подсобном хозяйстве Вебер – дойные козы и козлята (всего 19 голов), а еще куры, утки и гуси.

Коза и ее козленок. Фото: из архива семьи Вебер

Кардинально поменяли свою жизнь

– Мы родились и выросли в Тюмени, но счастливое и беззаботное детство проводили в деревне. Ах, какое это было замечательное время! – вспоминает хозяйка фермерской усадьбы Екатерина. – Юность, образование, работа и рождение сына: большее время нашей с мужем жизни прошло в бешеном ритме большого города. Мы с супругом и сыном все время пытались уехать на природу, в деревню к родственникам, где так легко и спокойно. Потом все чаще стали задумываться о переезде из Тюмени. К тому же у сына началась жуткая аллергия на сезонное цветение деревьев. Получив поддержку родителей, мы приступили к поиску подходящего места проживания. Выбор пал на Заводоуковский округ. Он привлек нас красотой природы, спокойным и размеренным ритмом жизни, необходимой инфраструктурой. Кроме того, здесь проживают близкие родственники мужа.

Вскоре супруги Вебер купили дом в деревне Пономарева, где вот уже третий год наслаждаются тишиной и покоем. Как признается семья, пока ни разу не пожалели о переезде из города в сельскую местность.

Что не понравится – выплюнут

Владимир трудится в строительной сфере, Екатерина – оператором на АЗС. В первый же год супруги завели трех козы и курочек. Почему именно коз? Как пояснила владелица личного подсобного хозяйства, у коз лечебное и очень полезное молоко: оно восстанавливает иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, спасает от аллергии и лечит ЖКТ. К тому же заводоуковской семье хотелось питаться домашней и здоровой пищей.

– Сначала на ферме поселились обыкновенная русская белая коза, потом нам нахвалили коз зааненской породы, и дополнительно взяли ещё альпийскую и чешскую породу коз. Теперь коз всех пород в хозяйстве по чуть-чуть: мы хотели практическим путем понять, у каких коз молоко вкуснее и какое молоко выгоднее для сыроварения, – пояснила Екатерина Вебер.

Теперь семья продает молоко и делает домашний сыр. Фото: из архива семьи Вебер

Уход за козами не сложный, если сравнивать с содержанием КРС. Козы более устойчивы к инфекциям, у них довольно крепкий иммунитет, болеют эти рогатые редко. Утром и вечером доим животных доильным аппаратом.

Двенадцатилетний Максим своих четвероногих друзей кормит, поит, гладит, разговаривает с ними. А козочка по прозвищу Дельта считает Владимира и Екатерину своими родителями, потому что в свое время выкармливалась молоком бутылочки. Дельта не ходит гулять с общим стадом: следует по пятам за хозяевами, трется возле их ног – то есть ведёт себя как настоящая домашняя собачка. Сидит на руках, целует фермеров и бегает за Максимом.

После дойки козы идут на выпас: он сразу за домом.

– Козы в этом плане вредные, траву выбирают тщательно, все подряд есть не будут: сначала травинку обнюхают, попробуют, если что-то не понравилось – выплевывают, понравилось – съедают, – смеется Екатерина. – Поэтому надо, чтобы на лугу было много разнотравья.

Так и норовят в чужой огород

Из-за такой избирательности в еде козы не стоят на одном месте: они бегают по всему полю и только и ждут, как бы забраться в чужой огород. Поэтому за козами приходится внимательно следить. Долго они не ходят на выпасе: пару часов – и бегут «домой», в стайку (помещение для содержания животных), пить и отдыхать. В дождь и, если много гнуса (мошек, комаров, слепней и так далее), тоже прячутся.

У подопечных Вебер хорошая стайка, большая... У каждой козы есть своё отдельное место. Зимой там очень тепло. Из-за избирательности в еде у коз молоко насыщено витаминами и полезными веществами. И если летом молоко приобретает сливочно-сладковатый вкус, то осенью оно более жирное и питательное. Пасти рогатых лучше два раза в день – утром и вечером, пока нет жары. В жару очень тяжело козам, животные могут получить тепловой удар, и такие случаи в практике уже были.

Хозяева души не чают в своих питомцах. Фото: из архива семьи Вебер

Утром и вечером у фермеров кормежка, пойка, дойка коз. И так по кругу, изо дня в день, без перерывов на выходные и праздники. Сено у животных в доступе всегда.

– Корма мы не заготавливаем сами: для этого у нас нет техники и сельхозземель. Закупаем осенью зерно, сено. Иногда на зиму не хватает сена: приходится докупать, – говорит Екатерина Вебер. – Летом его сами косим и сушим: благо, есть где косить – прямо за нашим домом есть луг с сочной травой. Но объемы не большие, поскольку приходится косить вручную и возить на садовой тачке. Гуси, утки едят комбикорм. Держим их сезонно с весны до поздней осени.

Перерабатывать в творог и сыр

Как вспоминает Екатерина, через год содержания коз на ферме молока стало столько, что семья чисто физически не могла его выпить. Пришла мысль перерабатывать молоко в творог и сыр. С первого раза то и другое получилось очень вкусным!

– А стадо коз все растет и увеличивается... Мы нашей продукцией стали угощать родственников, знакомых и друзей! Они были в полном восторге и натолкнули нас на мысль заняться фермерством, – говорит женщина. - Началось все с визита в администрацию Заводоуковского городского округа. Там нас направили в социальную защиту. Получив поддержку от государства, оформили социальный контракт на развитие сельского хозяйства. На выделенные средства увеличили поголовье, построили большую стайку, закупили корма, приобрели качественный доильный аппарат и зернодробилку. Работников на ферме нет, пока справляемся самостоятельно.

Вот такой клубочек сыра. Фото: из архива семьи Вебер

Далее супруги Вебер оформили самозанятость и ЛПХ, поставили на ветеринарный учет животных: так они получили возможность продавать излишки продукции. Екатерина прошла курсы «Основы козоводства». Так для жителей Заводоуковского округа открылись новые возможности.

В настоящее время сформирована клиентская база потребителей. На ферме Вебер готовят более 10 видов сыра, творог, сметану. Молочную продукцию с удовольствием покупают не только местные жители, но и тюменцы. Есть своя группа в мессенджерах, где люди знакомятся с видами сыра, их стоимостью, узнают о новинках производства и там же делают заказы. Очень удобно.

Одна из видов продукции, которую производит семья. Фото: из архива семьи Вебер

Этой весной Вебер презентовали свою продукцию на областных сельскохозяйственных ярмарках и заполучили новых клиентов. В ближайшей перспективе фермеры планируют построить новые помещения для содержания рогатого скота, увеличить объем продаж и расширить рынки сбыта молочной продукции.

– Мы дружная команда. У каждого свои обязанности и зона ответственности, – подытожила Екатерина Вебер. – Главное – это поддержка друг друга, и тогда мы сможем все!