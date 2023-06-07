На День города тюменцам готовят салют и концерт с приглашенной звездой

День города в Тюмени пройдет 29 июля. Фото: Виктория Гаврик

День города в Тюмени жители будут праздновать в последнюю субботу июля, 29 числа. Сейчас власти прорабатывают концепцию праздничной программы для этого дня. 29 июля в Тюмени состоятся концерты и салют. Точной информации о звезде, которая выступит для тюменцев в День города, пока нет: администрация Тюмени находится на стадии переговоров с менеджерами знаменитости.

Кроме того, власти утаили время и место организации салюты в этот праздничный день.

– Тюмени присвоено звание «Город трудовой доблести», поэтому при праздновании Дня города будут организованы развлекательные мероприятия и салюты. О форме, месте и времени проведения салюта сообщим дополнительно. Также город будет оформлен к празднику, но подрядчика пока не определили, – рассказала председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Напомним, что в 2023 году власти отменили традиционный салют на 9 Мая, как и акцию-шествие «Бессмертный полк». Однако фейерверк в День города в Тюмени все-таки было решено провести.

Напомним, что Тюмень была образована в 1586 году. В текущем году областной столице исполнится 437 лет.