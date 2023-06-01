Не сорт винограда, а маисовый полоз: в доме тюменки три года живет змея Изабелла

Фото предоставлено автором.

Что среднестатистическому человеку приходит на ум, когда речь идет о домашних питомцах? Преданная собака, пушистая кошечка, забавный хомячок, медлительная сухопутная черепаха?

А для тюменки Яна Рудольф нет ничего милее Изабеллы. Так зовут маисового полоза, который живет в доме у девушки почти три года.

На ощупь приятный, прохладный и сухой

– История появления моей змейки не очень интересная, я просто сказала родителям, что хочу держать дома змею, – вспоминает тюменка. – Много читала специализированной литературы, разбиралась, как правильно ухаживать за земноводными. Потом нашла продавца на «Авито», купила змейку и все необходимое для нее на первое время. Назвала Изабелла. Сейчас ей около трех лет, покупала совсем малышкой ещё в июле 2020-го года.

Не у всех людей змеи вызывают отторжение. Яна подчеркнула, что не искала дружелюбия и преданности собаки или мягкости и теплоты кошки. Как говорится, каждому свое. Девушка восхищается независимостью, экзотичностью, непредсказуемым нравом Изабеллы.

Фото предоставлено автором.

– Выбрала я маисового полоза, потому что это довольно доступная по стоимости змея. Она небольших размеров (а именно такую я и искала, на большую родители бы не согласились). Не знаю, откуда такая любовь к рептилиям, но мне нравится их внешний вид, ещё они очень приятные на ощупь, – рассказывает тюменка.

Вы когда-нибудь гладили змею? От одного вопроса у большинства людей сразу возникает ощущение брезгливости, чего-то липкого, мокрого и холодного под рукой.

– Это потому, что вы не гладили маисового полоза! – уверена Яна Рудольф. – Мало того, что он необычайно красив, плюс у полоза необычайный добрый нрав. Изабелла не делает агрессивных выпадов в сторону людей и очень любит, когда ее гладят. А гладить полоза одно удовольствие: прохладный, сухой, на ощупь очень приятный!

Шерсть с них не сыплется…

Рептилии неприхотливы в уходе: Яна может совершенно спокойно уехать на неделю из дома и быть уверенной, что с ее подопечной ничего не случится.

– Изабелла живёт в стеклянном террариуме размером 60/40/40 сантиметров со специальными вентиляционными вставками. Для обогрева я использую термоковрик, кладу его под террариум (мало ли, вдруг зальётся водой, если будет внутри). Вообще можно для обогрева использовать и обыкновенную лампу накаливания, но ее нужно где-то крепить и при этом есть риск, что змея обожжется, так как не почувствует, что ей горячо, – рассуждает Яна Рудольф. – В террариуме есть два специальных домика в виде камней и две миски с водой (одна миска совсем маленькая, чтобы наливать воду для поддержания влажности, а вторая большая, чтобы змейка вмещалась и могла отмокать во время линьки). Грунт использую кокосовый.

Питается полоз мышами, обычно хозяйка змеи покупает замороженных грызунов на «Авито», также есть возможность ловить их в мышеловки, поскольку тюменка живет в частном доме.

По словам Яны, особенного ухода змея не требует, главное – поддерживать в террариуме температуру (подкручивать регулятор на термоковрике) и влажность (брызгать пульверизатором время от времени), ну, и, конечно, кормить. У тюменки для контроля температуры и влажности есть термогигрометр. Во время линьки пресмыкающегося нужно поддерживать более высокую влажность и следить, чтобы было много воды в большой «ванной» для купания змеи – так ее кожа легко слезет.

Фото предоставлено автором.

Девушка считает, что сложностей и трудностей с содержанием рептилий в разы меньше, чем с собаками и кошками. Пресмыкающих не надо выгуливать в любую погоду, с рептилии не сыпется шерсть по всему дому, она не будет целый день выть или портить ваши вещи, когда останется дома одна. Даже кормить змею надо далеко не каждый день: то есть экономически она гораздо выгоднее.

При этом общаться с пресмыкающимися не менее интересно, чем с традиционными домашними питомцами: у каждой змейки свой характер, настроение, они тоже узнают своего хозяина.

– Изабелла даже кусается не больно, совершенно неощутимо, не то, что те же коты (такой тоже имеется в хозяйстве), – смеется Яна.

Сфотографировать и покормить

Держать дома змею – это экзотика. На вопрос «У тебя есть домашние животные?» куда круче ответить – полоз, чем кошка.

Когда ты открываешь дверь с котом на плече – ты, как все, а когда со змеей – вау!

Фото предоставлено автором.

Окружающие относятся по-разному к Яниному питомцу: родители могут взять на руки, пофотографировать, некоторые друзья и родственники боятся. Есть и такие знакомые, кто в восторге, хотят потрогать и даже покормить.

На вопрос, не собирается ли Изабелла стать в будущем мамой, тюменка ответила, что разводить змей, конечно, можно, но у нее таких планов нет.

– Я полоза покупала исключительно для себя (да и для инкубации яиц тоже нужны определённые условия, а потом и для выращивания маленьких змеек). Ну, и, конечно же, нужен самец змеи, – говорит Яна Рудольф.

Девушка дала советы начинающим змееводам: искать и изучать информацию про особенности вида и его содержания, оценить, всегда ли вы сможете найти для нее еду. А главное – подумать, не надоест ли вам змея через пару месяцев.

Абсолютно для всех рептилий нужен террариум, определенный грунт, миска, домик, обогрев (поскольку они хладнокровные) для некоторых нужно ещё и дополнительное освещение, для большинства – высокая влажность.

Фото предоставлено автором.

Справка «КП-Тюмень»:

Маисовый полоз представляет ужеобразное семейство и относится к отдельному роду. Змея абсолютно неядовитая.

Называют ее еще и красной крысиной змеей из-за внешнего окраса, а также из-за ее гастрономического пристрастия. Для человека эта змея не представляет никакой опасности.

Многие спрашивают, почему полоз называется маисовым. Существует две точки зрения. Одна из версий указывает на тот факт, что эта змея любит селиться на территориях, засеянных маисом (так в Мексике, Перу и других странах называют кукурузу), а также в зернохранилищах, которые просто кишат грызунами.

Согласно второй версии, пресмыкающееся названо маисовым из-за того, что область его брюха имеет рисунок, схожий с кукурузными зернами, которые мы наблюдаем на початке кукурузы.

Хотя эти рептилии могут вырастать до двух метров в длину, в основном встречаются змеи, длина тела которых находится в пределах полутора метров.

Для полозов характерны всевозможные окрасы с огромным разнообразием рисунков.