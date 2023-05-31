Золото и техника на наличные: как получить деньги, не выходя из дома

Фото: федеральная сеть «Фианит-Ломбард».

Ломбард уже не тот. Если в Советское время людям приходилось отстаивать огромные очереди, чтобы получить заем в залог честно нажитого, то сейчас услугами ломбарда можно воспользоваться прямо из дома. Рассказываем, как.

Раньше отделения федеральной сети «Фианит-Ломбард» были в пешей доступности. Теперь – на расстоянии вытянутой руки. Жители Тюмени могут оценить свое имущество и получить заем, не выходя из дома. Нужен всего лишь телефон или компьютер.

Сегодня для того, чтобы получить заем наличными или на карту можно заказать онлайн-оценку в приложении или на сайте, вызвать специалиста по выездной оценке, на дом или в офис и тут же получить деньги, а проценты оплачивать прямо в приложении. Для новых клиентов действуют выгодные условия – 0,2% в день, зависит от условий займа (посчитайте, это действительно мало). Без скрытых %, страховок и переплат. Залоговое имущество компания страхует, но за свой счет.

Что можно сдать в «Фианит-Ломбарде»?

Компания видит развитие в отказе от классического понимания ломбарда и принимает самый большой в стране ассортимент не ювелирных залогов – от велосипедов и сапбордов до стиральных машин, ноутбуков и холодильников.

Золото и драгоценные камни также примут по высокой цене. Ставка контролируется Центробанком, а на драгоценные камни существует отдельный прайс. Подробнее с прейскурантом можно ознакомиться здесь.

Ломбард онлайн

Федеральная сеть «Фианит-Ломбард» полностью перешла в цифровой режим. Сегодня клиентам доступны: электронный залоговый билет, бесплатная онлайн-оценка, платежи в один клик в мобильном приложении и на сайте. Бесплатный выезд оценщика уже работает в двух областях: Челябинской и Тюменской.

Сегодня выход ломбардов в онлайн – это не прихоть, а, скорее, необходимость. Ведь новые клиенты – это молодая аудитория, поколение цифровизации. Для них важна возможность использовать накопленное как актив: сдавать, пользоваться деньгами, оплачивать задолженность и сдавать повторно.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке.

Ломбард – это безопасно?

Если он легальный и контролируемый Центробанком, такой, как «Фианит-Ломбард», то абсолютно.

Легальный ломбард, которых, к слову, осталось не так много, НЕ может:

- проверять кредитную историю и проводить скоринг клиента. Ломбард оценивает только залог;

- низко оценивать залог. Все ставки контролирует ЦБ;

- продавать залог, пока действует договор займа. И даже после его истечения есть льготный месяц, в течение которого можно выкупить свое имущество;

- навязывать страховку: легальный ломбард все страхует за свой счет;

- обязать выплачивать скрытые проценты;

- устанавливать высокие %. В среднем % по займам у нас около 0,2 – 0,3% в день. Согласитесь, не так много, и порой даже выгоднее, чем в банках;

- передавать данные коллекторам и другим лицам.

Серый ломбард, комиссионный магазин и недобросовестные МФО как раз всё это делают. И по факту могут становиться владельцами залогов и продавать их без ведома клиентов.

Как проверить ломбард

Самое простое правило при выборе ломбарда: это в любых онлайн-картах вбить в поиске «ломбард» и выбрать тот, что с синей галочкой. Это означает, что он находится под контролем Центробанка. У «Фианит-Ломбарда» эта галочка есть. Также можно проверить на сайте Центробанка реестр контролируемых ломбардов.

Справка о компании

Компания «Фианит-Ломбард» – федеральная сеть ломбардов, одна из крупнейших в России. За 30 лет работы было открыто почти 500 отделений в 85 городах России. В 2021 году компания встала на серьезный путь цифровизации, не теряя традиционных преимуществ ломбарда. Сегодня клиентам сети доступна онлайн-оценка, мобильное приложение и офлайновый сервис в отделении. Компания регулируется Центробанком.

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