В Тюмени мужчина демонстративно сжег две иконы возле мусорных баков

Фото: скриншот с видео

Ума палата! Именно так можно сказать про жителя Тюмени, который демонстративно решил сжечь две иконы возле мусорных баков, заснять «перфоманс» на видео и выложить запись в Интернет. К слову, ролик вызвал бурю негодования у пользователей интернета и у жителей дома по ул. Маршала Жукова, где и произошел инцидент. На вопрос соседей, зачем он это делает, молодой человек признался, что «не верит в иконы». А сжег их для того, чтобы «никто не смог забрать их себе».

- Не создавай себе кумира. Иконы — это тоже кумир. А святые и все остальное является идолами, - говорит мужчина (из-за массы нецензурщины мы убрали из видео звук, - прим. ред.).

Сожженные иконы когда-то принадлежали отцу мужчины, но наследнику реликвии они оказались не нужны. Проходившей мимо соседке он сказал, что не хочет выкидывать их в мусор или дарить кому-то, поэтому самым «подходящим» способом стало их сожжение.

В УМВД по Тюменской области рассказали, что уже проверяют ролик, разлетевшийся в социальных сетях. После этого случившемуся дадут правовую оценку. Если вину тюменца докажут, то ему может грозить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, лишение свободы до одного года за оскорбление чувств верующих.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Волгограде студента за сожжение Корана на фоне мечети отправили в СИЗО на два месяца. Сделал он это по указанию СБУ за 10 тысяч рублей.