Тюменский спектакль-инсталляция «ДЫМ» отправился на гастроли Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

С 16 мая по 11 июня спектакль-инсталляция «ДЫМ» молодежного театрального центра «Космос» уехал на гастроли. В течение трёх недель постановку увидят в двух городах – Ишиме и Тобольске, а также в селе Викулово.

С 16 по 28 мая «ДЫМ» смогут посмотреть жители села Викулово в Центре культуры и досуга Викуловского района (ул. Кузнецова, 51). С 29 мая по 4 июня спектакль покажут в Ишиме в мультицентре «Моя территория». Завершит свои гастроли «ДЫМ» в «Моей территории» Тобольска с 5 по 11 июня. Для жителей Тобольска и Ишима показы пройдут бесплатно. Спектакль предназначен для школьников и студентов старше 12 лет.

«ДЫМ» – это иммерсивный спектакль, в котором зритель может свободно перемещаться по пространству, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики. В центре сюжета – жизнь Валентины Викентьевны Сурвило. Спектакль-инсталляция создан на основе графического романа «Сурвило» Ольги Лаврентьевой.

Режиссер – Владислав Тутак, художница – Женя Исаева. Автор идеи и куратор проекта – Александрина Шаклеева. Продюсирование проекта осуществляет команда молодежного театрального центра «Космос».

За всё время существования спектакля его посетили 26 442 человека. В этом году «ДЫМ» участвовал в двух фестивалях — в «В смысле?!» и «Арлекин». А в 2022-м постановку показали на всероссийском фестивале моноспектаклей «ЧАТ» в Омске.