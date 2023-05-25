День защиты детей в Тюмени – 2023: афиша празднования, мероприятия, где, что и во сколько посмотреть

День защиты детей в Тюмени - 2023 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Учебный год пролетел незаметно, и уже 1 июня у школьников начнутся долгожданные летние каникулы! А какое начало каникул без Дня защиты детей? Чтобы вы, дорогие родители, знали, где могут порезвиться ребятишки, приготовили для вас афишу на детский праздник. Выбирайте, что вам действительно интересно. Рассказываем, где отметить День защиты детей в Тюмени – 2023, и публикуем афишу празднования, мероприятия, где, что и во сколько посмотреть.

Мультгерои под открытым небом

День защиты детей в Тюмени 2023 на Площади 400-летия Тюмени. Фото: Afisha72.ru

Мультконцерт «Союзмультфильм» соединит шедевры советской анимации с симфонической музыкой. Взрослые и дети смогут увидеть любимые мультики, которые озвучат солисты в сопровождении симфонического оркестра. В программе запланировано исполнение мелодий из мультфильмов «Бременские музыканты», «Катерок», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Каникулы Бонифация», «Ну, погоди!», «В порту», «Чебурашка», «Пёс в сапогах», «Летучий корабль», «По следам бременских музыкантов».

Участниками мультконцерта станут музыканты Тюменского филармонического оркестра, солисты Хоровой капеллы Тюменской филармонии и солисты центра творчества «Максимум». Руководитель – Ирина Бархатова, худрук и главный дирижер – Юрий Медяник.

Где: площадь 400-летия Тюмени.

Во сколько: 14.00.

Возрастное ограничение: 0+.

Вход: свободный.

Праздник на все 100!

День защиты детей в Тюмени 2023 на Цветном бульваре Фото: Татьяна Коркина

Самый главный городской бульвар приготовил для ребятишек праздничную уличную программу. Ребят ждут многочисленные конкурсы, забавы, игры и загадки, а на одном из аттракционов можно будет покататься абсолютно бесплатно. На каком? Пока загадка, приходите и всё увидите сами.

Где: Цветной бульвар.

Во сколько: С 11 до 18 часов.

Возрастное ограничение: 0+.

Вход: свободный.

«Лучики лета – разного цвета»

День защиты детей в Тюмени 2023 во дворце "Пионер". Фото: https://vk.com/pioner_tmn

Праздничная программа начнется с интерактива «Краски лета», а потом плавно перетечет в семейную программу. Для ребят подготовили игру «Сила движения», спектакль «Невозможное возможно» школы актерского мастерства молодежного театра «НАШ» и дискотека Color-party.

Где: Дворец творчества и спорта «Пионер».

Во сколько: начало в 15.30, семейная программа – в 17.30

Возрастное ограничение: 0+.

Вход: по билетам (цену узнавайте заранее).

«Добрый мир»

День защиты детей в Тюмени 2023 в "Кристалле". Фото: https://vk.com/trc_kristall

В одном из городских торговых центров решили показать детям, что мир добрый. Благодаря увлекательным играм и конкурсам ребята и их родители получат незабываемые эмоции! В качестве сладких подарков будут булочки-вкусняшки от известной фирмы, яркие воздушные шарики, подарки от кинотеатра «Киномакс», плюшевые мишки и многое другое.

Где: ТРЦ «Кристалл».

Во сколько: С 14 до 16 часов.

Возрастное ограничение: 0+.

Вход: свободный.

«Праздник детства»

День защиты детей в Тюмени 2023 в ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Фото: Оксана Пидорич

В другом развлекательном центре подготовили не менее насыщенную программу. Сначала для ребят выступит детская студия эстрадного вокала MOTIV, затем пройдет детская «мозгобойня» для учеников начальных классов. Команды, занявшие первые три места, получат призы.

Где: ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Во сколько: С 17 до 19.30.

Возрастное ограничение: 0+.

Вход: свободный.

«Мир чародейства и волшебства»

День защиты детей в Тюмени 2023 в ТРЦ "Премьер". Фото: кадр из фильма о Гарри Поттере

Для фанатов «Гарри Поттера» в семейном парке КукуруZа состоится экскурсия в мир чародейства и волшебства. По сюжету праздника на учеников Хогвартса нападут неизвестные и Гарри предупредит и обучит заклинаниям маленьких студентов.

Где: ТРЦ «Премьер».

Во сколько: начало в 14.00

Возрастное ограничение: 0+.

Вход: свободный.

«Царевна-лягушка»

День защиты детей в Тюмени 2023 в Тюменском Драмтеатре. Фото: ТБДТ

Волшебный мюзикл с чудесами и приключениями оставит в полном восторге и малышей, и их родителей. Ведь в этой сказке даже самые отъявленные злодеи – Баба-Яга и Кощей Бессмертный – танцуют, поют и веселят публику!

Где: Тюменский Большой драматический театр

Во сколько: 10.00 и 13.00.

Возрастное ограничение: 0+.

Вход: по билетам, цена от 300 до 800 рублей.

«Как провести лучший день лета»

День защиты детей в Тюмени 2023 в Музее "Усадьба Колокольниковых". Фото: https://vk.com/museum72

Так как же? Во-первых, посмотреть кукольный спектакль «Как Иван в Золотое царство» ходил (в 11.30). Во-вторых, попробовать себя в искусстве создания оригами на мастер-классе «Игрушка-вертушка» и сделать книжную закладку в японском стиле своими руками (в 13.00). В-третьих, посетить работу детской киностудии (с 16 до 18 часов).

Где: музей «Усадьба Колокольниковых».

Во сколько: С 11.30.

Возрастное ограничение: 0+.

Вход: свободный.

ЧТО ЕЩЕ?

В Тюменском театре кукол в 18.00 состоится показ спектакля «Битва магов, или Выпускной в школе волшебников». Цена билета: 300 – 700 рублей. 6+

В ТРЦ «Солнечный с 17 до 19 часов ребят будет ждать аквагрим, облако сладкой ваты, красочная фотозона. Вход свободный. 0+.

Мы вам рассказали, где можно отметить День защиты детей в Тюмени – 2023, и опубликовали афишу празднования, мероприятия, где, что и во сколько посмотреть. Теперь выбор за вами!

А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Официальный год рождения праздника – 1949-й. В ноябре того года в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой решили учредить День защиты детей. А отмечать праздник в 51 стране мира начали со следующего года.

Сегодня Международный день защиты детей 1 июня отмечают более чем в 60 странах мира. У праздника даже есть свой флаг – полотно зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу планету, расположились пять разноцветных схематических человечков (красный, синий, черный, белый и желтый). Всё вместе это символизирует единство и разнообразие людей, живущих на Земле.