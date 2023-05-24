В Тюмени отчим получил 3 года колонии за истязания 10-летней падчерицы

Отчим злоупотреблял алкогольными напитками и будучи пьяным занимался «воспитанием» падчерицы. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени суд сегодня, 24 мая, вынес приговор 37-летнему Сергею Б. за длительные истязания ребенка. В материалах дела, которые оказались в распоряжении редакции «КП»–Тюмень», указано, что мужчина часто бил падчерицу электрокабелем и часто сквернословил при школьнице.

По данным следствия, отчим злоупотреблял алкогольными напитками и, будучи пьяным занимался, «воспитанием» падчерицы. Раньше тюменец отбывал наказание в тюрьме за кражу. За любую шалость или провинность мужчина избивал девочку электрокабелем. В декабре 2021 года мужчина с особой жестокостью избил девочку за потерянные ключи. Были и другие случаи издевательства над школьницей

В июне 2022 года тюменец выбежал из квартиры в одном белье, схватил ребенка за волосы и потащил домой, предварительно нанеся удар кулаком по голове. Соседи и прохожие обратились в полицию. В этот же месяц отчим избил школьницу кабелем на глазах у братьев и сестер девочки за купленное мороженое. В августе этого же года ребенку попало за опоздание домой после прогулки. Примечательно, что мать девочки неоднократно становилась свидетелем избиения ребенка. Женщина, указано в материалах, никогда не заступалась за дочь.

На судебном заседании тюменка заявила, что якобы она боялась мужа, поэтому бездействовала.

Изучив материалы дела, суд отправил 37-летнего отчима на 3 года в колонию строгого режима, рассказали журналисту «КП»–Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.