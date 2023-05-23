Почти 3 тысячи супружеских пар в Тюменской области состоят на диспансерном учете по бесплодию

В Тюменской области более половины супружеских пар имеют мужской фактор бесплодия. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области на диспансерном учете по бесплодию состоит 2 895 супружеских пар. По данным медицинских специалистов, больше половины тюменских семей остаются без потомства из-за мужского бесплодия. В Тюменской области более половины супружеских пар имеют мужской фактор бесплодия, причем в динамике за последние 3 года отмечается рост мужского бесплодия, сообщили журналисту «КП»–Тюмень» в пресс-службе регионального депздрава.

– Бесплодие – тяжелая патология, отрицательно влияющая на многие социальные события, среди которых разводы, снижение производительности труда, и в связи с этим значительные экономические потери, вызванные лечением бесплодных супружеских пар. По данным ВОЗ, частота бесплодного брака среди супружеских пар репродуктивного возраста составляет 10 – 15 процентов. В отдельных регионах России этот показатель приближается к 20 процентам, то есть к уровню, определяемому как критический и отрицательно влияющий на демографические показатели. По последним данным в 60 процентах случаев бесплодие наступает по причине мужского фактора – низкий уровень качества спермограммы. Репродуктивная система весьма чувствительна к воздействию неблагоприятных факторов среды, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Основными факторами, приводящими к бесплодию, являются инфекции, передающиеся половым путем. В настоящее время известно около 30 разновидностей таких инфекций. Согласно оценочным данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 333 миллиона новых случаев инфекций половых путей. Один миллион человек в мире ежегодно умирает от инфекций половых путей, причем женщины становятся жертвами этих болезней в пять раз чаще мужчин. Также к бесплодию приводят употребление никотина и алкоголя.

– Первый опыт курения большинство мужчин и женщин приобретают в подростковом возрасте, поэтому никотин начинает негативно влиять на репродуктивную систему еще в период ее формирования. Влияние алкоголя сказывается на выработке мужского гормона тестостерона, а злоупотребление алкоголем женщинами вызывает стойкие нарушения в организме, которые часто делают невозможной планируемую беременность. Если же забеременеть все-таки удается, то риск возникновения патологий у плода превышает среднестатистический на 40 – 50 процентов. Часто у пьющих женщин происходят выкидыши, самопроизвольные роды, замирание плода, – уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

К бесплодию мужскому и женскому могут привести употребление наркотиков, неблагоприятная экологическая обстановка, малоподвижный образ жизни, хронические стрессы, депрессии, нерациональное питание и аборты. По мнению медиков, знание факторов, влияющих на репродуктивное здоровье, является первым шагом на пути его сохранения. Однако различные социологические исследования, посвященные изучению представлений людей о здоровье и болезни, приходят к однозначному выводу: до тех пор, пока сам человек не будет ощущать ответственность за собственное здоровье, он не сможет воспринимать идеи здорового образа жизни, которые по большей части основываются на необходимости изменять свое поведение, пристрастия, привычки. Врачи опасаются, что тяжелая ситуация с бесплодием среди супружеских пар может привести к падению уровня рождаемости.

– То, как впоследствии будет развиваться демографическая ситуация, в значительной степени зависит от семейно-брачных отношений и репродуктивных установок. Поэтому забота о своем здоровье должна стать нормой и культурой поведения каждого человека и всего общества, – пояснили медики.