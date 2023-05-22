В Тюмени врачи спасли женщину с тяжелой формой лихорадки Денге

Медики оказали квалифицированную помощь пациентке и отпустили домой. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени врачам удалось спасти пациентку с редким заболеванием, которое она подхватила во время отдыха в Таиланде. Лихорадку Денге диагностировали медики при осмотре женщины.

Когда тюменка вернулась домой, то почувствовала недомогание и обратилась к врачам.

– Лихорадка Денге страшна развитием тяжелой формы заболевания с большой вероятностью летального исхода. Симптомы болезни на начальном этапе схожи с другими вирусными инфекциями, поэтому первым шагом должно быть посещение врача, – объяснила заведующая инфекционным отделением областной инфекционной клинической больницы Ольга Климова.

Медики оказали квалифицированную помощь пациентке и отпустили домой на амбулаторное лечение. Сейчас, уточняют врачи, ее жизни ничего не угрожает.

Специалисты рекомендуют всем туристам, посещающим тропические и субтропические страны, использовать репелленты от комаров и надевать закрытую одежду перед походом на экскурсию в джунгли.