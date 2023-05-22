В Тюменской области пьяный автомобилист на полной скорости улетел в кювет

В аварии пострадал 64-летний автомобилист. Фото: Татьяна Коркина

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Тюмени на улице Владимира Полякова. Предварительно известно, что пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В аварии пострадал 64-летний автомобилист, он госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 22 мая около 13 часов дня 64-летний водитель при движении по дороге со стороны Тюмени в направлении села Луговое улетел в кювет на полной скорости. Мужчина был госпитализирован в местное отделение больницы.

– На улице Владимира Полякова опрокинулся автомобиль. Водитель не справился с управлением. Пострадал мужчина 1958 года рождения. Получил травмы, сейчас обследуется в больнице. Предварительно известно, что водитель обладал признаками алкогольного опьянения, – сообщили редакции «КП»-Тюмень» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Ежедневно сотрудники ГИБДД в ходе надзора за дорожным движением пресекают порядка 30 – 40 случаев вождения в нетрезвом виде на дорогах Тюменской области.