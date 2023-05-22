Жители Тюменской области 22 и 23 мая увидят лунное затмение

Фото: группа «Старая башня» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Тюменской области станут свидетелями удивительного астрономического явления. 23 мая 2023 года произойдет редкое затмение под название «Сияние да Винчи», когда тюменцы смогут наблюдать тонкий полумесяц, а Луну будет освещать отраженный свет Земли.

– Это явление астрономы называют «пепельный свет». Когда месяц только народился, он еще тоненький. А остальная часть Луны не освещена солнцем и выглядит темной, но отраженный свет от Земли немного подсвечивает ее, и она выглядит пепельно-серой, а не черной, – рассказал главный инженер обсерватории «Старая башня», астроном-любитель Виталий Угренинов.

Он обратил внимание на то, что жители Тюменской области «пепельный свет» смогут наблюдать в первые несколько дней после новолуния, например, сегодня и завтра, для жителей нашего региона в эти дни будут благоприятные погодные условия для его наблюдения (с астрономической точки зрения).

В прошлый раз уникальное космическое явление тюменцы наблюдали 24 марта 2023 года. Тогда с наступлением глубоких сумерек был виден «пепельный свет» Луны. Жители наблюдали необычное космическое явление на протяжении двух часов.

– Сегодня и завтра жителям необходимо дождаться, когда небо потемнеет, это произойдет примерно в 22:30. Тогда мы увидим неосвещенную часть Луны, – пояснил астроном-любитель в беседе с корреспондентов «Комсомольской правды» – Тюмень».

Напомним, что если тюменцам повезет с погодой, то затмение можно будет наблюдать несколько часов.

– Причем завтра, 23 мая, уже подросший месяц сблизится с Венерой. Будет примерно такая же картина, как месяц назад. В прошлый раз Луна полностью закрывала Венеру, когда у нас еще было светло, – поделился прогнозом Виталий Угренинов.