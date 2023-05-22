Нефтяники поддержали экологические исследования тюменских ученых

Фото: Андрей Сергиенко.

Компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») выделила гранты на реализацию экологических проектов, имеющих прикладное значение для Тюменской области. Проекты направлены на изучение редких видов животных и птиц региона, а также на просветительскую деятельность.

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности компании.

В рамках грантовой программы Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В. И Шпильмана проведет мониторинг крупных озер Тюменской области. На основе снимков со спутников ученые создадут единую базу данных озерных экосистем и проследят за их возможными изменениями. Полученные данные позволят определить те озера, которые нуждаются в особой охране и проведении восстановительных мероприятий.

Также в этом году при поддержке нефтяников специалисты Тюменского государственного университета продолжат работу по изучению орнитофауны и состояния популяций редких видов птиц, включенных в Красные книги России и Тюменской области. Среди них орлан-белохвост, большой кроншнеп, чернозобая гагара, лебедь-шипун, скопа и другие.

Фото: Андрей Сергиенко.

Ученые проведут картирование гнезд редких видов птиц, а также установят за ними наблюдение. По итогам исследования орнитологи выработают комплекс мероприятий по увеличению численности популяции редких видов птиц.

В 2021 году при поддержке «Роснефти» проведено исследование озера Солёное. Дочерние предприятия компании - «Тюменнефтегаз», «РН-Уватнефтегаз» и ТННЦ - привлекли внимание общественности к необходимости сохранения озера, вода и грязь которого имеют уникальные свойства. По гидрохимическому составу они сопоставимы со свойствами воды и грязи Мёртвого моря. Ежегодно озеро посещают тысячи туристов, в том числе для бальнеотерапии. За последние пять лет в рамках проводимых тюменскими предприятиями компании специальных экологических проектов была очищена береговая линия таких крупных озер региона, как Андреевское, Круглое, Песьяное.

В 2022 году компания запустила программу по изучению и защите популяции лесного северного оленя на территории Уватского района Тюменской области. Также при поддержке предприятия впервые издана книга об особо охраняемых природных территориях региона и обитающих на ней краснокнижных видах птиц и животных.