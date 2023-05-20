Сразу 15 тюменских пенсионеров выполнили нормативы ГТО на золотые знаки отличия

Фото: тюменский атлетический клуб «АНТЕЙ»

Члены тюменского общества ветеранов, созданного при спортивном клубе «Антей», прошли испытания в центре тестирования ВФСК ГТО ГАУ Северного Зауралья. Все без исключения, они выполнили норматив на золотой знак отличия в своей возрастной ступени. Это как нельзя лучше свидетельствует о хорошей физической подготовке пожилых тюменцев.

Лучшее время - 19 секунд - на дистанции 25 метров показал бывший выпускник вуза, организатор группы ветеранов Сергей Шорохов. Самый старший участник испытаний - 81-летний Юрий Иноземцев - проплыл 25-метровку за 38 секунд, и этот результат в несколько раз превышает необходимый норматив. Кстати, ранее Юрий Александрович успешно сдал и другие дисциплины - отжимание, упражнения на пресс, наклоны и кросс на 2 километра.

Отметим, что каждое воскресенье тюменцы могут бесплатно сдать все нормативы ГТО, горожан ждут с 10.00 до 15.00 в центре тестирования ГАУ Северного Зауралья.

По словам специалистов центра, часто этой возможностью пользуются пенсионеры, организации и трудовые коллективы, команды спортсменов. Также сдавать нормативы по принципу одного окна приходят абитуриенты, желающие получить дополнительные баллы к ЕГЭ, и целые семьи.